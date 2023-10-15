«Эйбар»
«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.
В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в десяти играх 18 баллов и идет в таблице седьмой, уступая лишь балл зоне стыков. У нее шесть викторий и четыре фиаско.
Коэффициенты матча Эйбар — Уэска
В первых двух турах «оружейники» проиграли в гостях и выиграли на своем поле. Но после этого они уступили в трех поединках подряд, но каждый раз с минимальной разницей.
Календарь и таблица испанской Примеры
В последующих же пяти поединках чемпионата «Эйбар» только побеждал, причем в двух случаях с разницей в два мяча и более. В минувшем туре он одолел на выезде 2:1 «Аморебьету».
«Уэска»
«Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.
По итогам десяти проведенных игр в текущей компании «гранатово-синие» с семью зачетными пунктами идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают на три очка.
За всю турнирную дистанцию «оскенцы» смогли отпраздновать только одну викторию, четыре встречи они еще свели вничью и потерпели пять фиаско, забили лишь шесть голов при 11 пропущенных.
К этой же игре «Уэска» подходит с 3-матчевой серией из поражений. В прошлом игровом дне она уступила на своем поле новичку «Эльденсе» 0:1.
Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Уэски» в последних четырех очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 2:1 и 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.62.
На викторию «Уэски» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.64.
На этот раз также должен побеждать «Эйбар», но вряд ли эта виктория будет убедительной. Поэтому рекомендуем ставить на такой исход —
И также еще прогнозируем, что матч принесет хотя бы пару забитых мячей.