В воскресенье, 15 октября, в 11-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле сыграет против «Уэски». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в десяти играх 18 баллов и идет в таблице седьмой, уступая лишь балл зоне стыков. У нее шесть викторий и четыре фиаско.

Коэффициенты матча Эйбар — Уэска 1X2Новым игрокам 1.533.757.50Бонус$9500

В первых двух турах «оружейники» проиграли в гостях и выиграли на своем поле. Но после этого они уступили в трех поединках подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

Календарь и таблица испанской Примеры

В последующих же пяти поединках чемпионата «Эйбар» только побеждал, причем в двух случаях с разницей в два мяча и более. В минувшем туре он одолел на выезде 2:1 «Аморебьету».

«Уэска»

«Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

По итогам десяти проведенных игр в текущей компании «гранатово-синие» с семью зачетными пунктами идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают на три очка.

Все прогнозы на футбол

За всю турнирную дистанцию «оскенцы» смогли отпраздновать только одну викторию, четыре встречи они еще свели вничью и потерпели пять фиаско, забили лишь шесть голов при 11 пропущенных.

К этой же игре «Уэска» подходит с 3-матчевой серией из поражений. В прошлом игровом дне она уступила на своем поле новичку «Эльденсе» 0:1.

Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Уэски» в последних четырех очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.62.

На викторию «Уэски» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.64.

На этот раз также должен побеждать «Эйбар», но вряд ли эта виктория будет убедительной. Поэтому рекомендуем ставить на такой исход — победа «Эйбара» в один мяч или ничья .

И также еще прогнозируем, что матч принесет хотя бы пару забитых мячей.