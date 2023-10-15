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    Продлит ли «Эйбар» свое победное шествие?

    «Эйбар» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Испании, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Уэска»
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    «Эйбар»
    В воскресенье, 15 октября, в 11-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле сыграет против «Уэски». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Октября 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 19:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

    В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в десяти играх 18 баллов и идет в таблице седьмой, уступая лишь балл зоне стыков. У нее шесть викторий и четыре фиаско.

    Коэффициенты матча Эйбар — Уэска

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    В первых двух турах «оружейники» проиграли в гостях и выиграли на своем поле. Но после этого они уступили в трех поединках подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последующих же пяти поединках чемпионата «Эйбар» только побеждал, причем в двух случаях с разницей в два мяча и более. В минувшем туре он одолел на выезде 2:1 «Аморебьету».

    «Уэска»

    «Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

    По итогам десяти проведенных игр в текущей компании «гранатово-синие» с семью зачетными пунктами идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают на три очка.

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    За всю турнирную дистанцию «оскенцы» смогли отпраздновать только одну викторию, четыре встречи они еще свели вничью и потерпели пять фиаско, забили лишь шесть голов при 11 пропущенных.

    К этой же игре «Уэска» подходит с 3-матчевой серией из поражений. В прошлом игровом дне она уступила на своем поле новичку «Эльденсе» 0:1.

    Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Уэски» в последних четырех очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Уэски» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.64.

    На этот раз также должен побеждать «Эйбар», но вряд ли эта виктория будет убедительной. Поэтому рекомендуем ставить на такой исход — победа «Эйбара» в один мяч или ничья.

    И также еще прогнозируем, что матч принесет хотя бы пару забитых мячей.

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    «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Эйбар» свое победное шествие?
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