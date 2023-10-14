«Кайрат» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 14 октября, начало — в 14:00 мск. «Кайрат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Алмаатинцы в своем чемпионате не балуют отличными результатами. Команда находится на скромной 4 позиции.

В 24 поединках чемпионата Казахстана «Кайрат» выиграл всего лишь 11 раз. Да и отставание от медальной зоны составляет аж 8 очков.

В предыдущем туре чемпионата «Кайрат» снова не сумел добыть три очка. Алмаатинцы расписали мировую с «Каспием» (1:1).

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Алмаатинцы дважды противостояли «Зениту». Причем оба контрольных поединка были проиграны — 0:1 и 1:3.

«Кайрат» наверняка будет пытаться дать бой питерцам. Алмаатинцы вполне способны оказать достойное сопротивление лидеру российского футбола.

«Зенит»

Эта команда проводит нынешний чемпионат явно хуже ожидаемого. «Зенит» сейчас пребывает на скромном 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

А вот с реализацией дела у команды обстоят неплохо. В 11 матчах чемпионата игроки петербургского клуба настреляли уже 22 мяча.

В минувшем туре чемпионата подопечные Сергея Семака уверенно переиграли «Сочи» (2:0). Однако 3 поражения в 11 матчах говорят о проблемах в команде.

В этом поединке Семак наверняка даст шанс проявить себя молодежи. Впрочем, полностью резервным состав «Зенита» уж точно не будет.

Наверняка «Зенит» будет активно атаковать. Даже без нескольких ведущих исполнителей чемпион России не должен испытать проблем в этом поединке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.40.

На викторию «Кайрата» дают — 7.07, ничья оценена — в 4.50.

Петербуржцы наверняка не допустят недооценки соперника , и уж точно сыграют на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Фора «Зенита» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.50.