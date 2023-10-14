14 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Болгарии и Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Болгария — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

2023 год нельзя назвать удачным для Болгарии. Команда еще одержала ни одной победы. Всего были сыграны 6 матчей.

В квалификации Евро-2024 Болгария и Литва делят в таблице 4-5 места. Обе команды в пяти играх набрали по 2 очка.

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Сентябрь оказался для болгар провальным. Сборная сначала уступила Ирану (0:1) в товарищеской встрече, а потом в матче отбора на Евро-2024 проиграла Черногории (1:2).

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Последний раз Болгария побеждала дома еще в сентябре 2022 года. Тогда в Лиге наций был разгромлен Гибралтар (5:1). Удастся ли болгарам одолеть Литву и наконец-то выиграть в 2023 году?

Литва

Литва, как и Болгария, еще не побеждала в квалификации Евро-2024. Если удастся завоевать три очка в ближайшей встрече, то команда покинет последнее место в таблице.

У литовцев есть проблемы в атаке. В шести последних матчах забито лишь четыре гола. С такой результативностью рассчитывать на что-то в Болгарии будет сложно.

Сборная Литвы не претендует на выход в финальную часть Евро-2024, но за третью строчку в отборочной группе есть шанс побороться. Сейчас на этом месте расположилась Черногория, отставание от которой составляет 6 очков.

Литва в гостях не только редко побеждает, но и мало забивает. Вряд ли предстоящий матч станет исключением. Последний раз литовцы выигрывали на выезде 25 марта 2022 года, когда одолели Сан-Марино со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Болгарии можно поставить за 1.59. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 3.96.

Хозяева будут стремиться прервать полосу неудач. В домашней встрече есть реальная возможность завоевать три очка.

Можно сделать ставку на победу Болгарии с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

Обе команды слабо реализовывают свои голевые моменты. Еще один наш прогноз — в матче не будет забито не больше двух мячей за 1.78.