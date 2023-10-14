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    Болгария порадует болельщиков первой победой в отборочном цикле Евро-2024

    Болгария — Литва. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 14 октября 2023 года

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    Сборная Болгарии
    14 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Болгарии и Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Болгария — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 14 Октября 2023 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 19:00 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Болгария

    2023 год нельзя назвать удачным для Болгарии. Команда еще одержала ни одной победы. Всего были сыграны 6 матчей.

    В квалификации Евро-2024 Болгария и Литва делят в таблице 4-5 места. Обе команды в пяти играх набрали по 2 очка.

    Коэффициенты матча Болгария — Литва

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    Сентябрь оказался для болгар провальным. Сборная сначала уступила Ирану (0:1) в товарищеской встрече, а потом в матче отбора на Евро-2024 проиграла Черногории (1:2).

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    Последний раз Болгария побеждала дома еще в сентябре 2022 года. Тогда в Лиге наций был разгромлен Гибралтар (5:1). Удастся ли болгарам одолеть Литву и наконец-то выиграть в 2023 году?

    Литва

    Литва, как и Болгария, еще не побеждала в квалификации Евро-2024. Если удастся завоевать три очка в ближайшей встрече, то команда покинет последнее место в таблице.

    У литовцев есть проблемы в атаке. В шести последних матчах забито лишь четыре гола. С такой результативностью рассчитывать на что-то в Болгарии будет сложно.

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    • Сборная Литвы не претендует на выход в финальную часть Евро-2024, но за третью строчку в отборочной группе есть шанс побороться. Сейчас на этом месте расположилась Черногория, отставание от которой составляет 6 очков.

    Литва в гостях не только редко побеждает, но и мало забивает. Вряд ли предстоящий матч станет исключением. Последний раз литовцы выигрывали на выезде 25 марта 2022 года, когда одолели Сан-Марино со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Болгарии можно поставить за 1.59. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 3.96.

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    Хозяева будут стремиться прервать полосу неудач. В домашней встрече есть реальная возможность завоевать три очка.

    Можно сделать ставку на победу Болгарии с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

    Обе команды слабо реализовывают свои голевые моменты. Еще один наш прогноз — в матче не будет забито не больше двух мячей за 1.78.

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    Болгария — Литва: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Болгария порадует болельщиков первой победой в отборочном цикле Евро-2024
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