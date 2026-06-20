22 июня в рамках второго тура группы H ЧМ-2026 сыграют Уругвай и Кабо-Верде. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай не лучшим образом стартовал на чемпионате мира, где после первого тура групповой стадии имеет лишь один балл.
Команда, тем не менее, лидирует в квартете H, опережая конкурентов — Саудовскую Аравию, Испанию и Кабо-Верде — только по дополнительным показателям, поскольку и у тех по одному пункту.
Последние матчи: в первом туре текущей стадии мирового форума «Селесте» не смогли пробить Саудовскую Аравию (1:1), сыграв вничью.
К самому мундиалю 2026 года южноамериканская сборная также подошла после двух мировых в товарищеских встречах, последняя из которых была зафиксирована в игре с Алжиром (0:0).
Не сыграют: травмированы — Рональд Араухо и Де Арраскаэта, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах — четырех контрольных и одном — официальном, Уругвай ни разу не выиграл при четырех ничьих и одном поражении.
С такой формой сборной и её болельщикам стоит беспокоиться по поводу шансов выиграть, хотя, безусловно, соперник на голову уступает им в классе, а это сулит неплохие перспективы на успех.
Макси Араухо — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Кабо-Верде
Турнирное положение: Кабо-Верде прославился в первом туре группового раунда, в котором отобрал очки у чемпиона Европы — Испании.
Команда при этом замыкает таблицу с одним пунктом в активе, но уступает остальным участникам квартета только по забитым мячам и другим дополнительным показателям.
Последние матчи: в стартовом туре нынешней стадии мирового форума сборная выстояла против Испании во многом благодаря своему вратарю — 0:0.
Накануне мундиаля африканский коллектив зарядился хорошим настроением благодаря разгромной победе над Бермудскими островами (3:0) на нейтральной арене в контрольном поединке.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, где только один был товарищеским, Кабо-Верде ни разу не проиграл при двух победах в основное время и двух ничьих.
И пусть соперник превосходит номинальных гостей в классе, такая форма может внушать им уверенность в своих силах, тем более что южноамериканцы совсем не блещут.
Команда пока что не забивала на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Уругвай забил меньше 1,5 голов
- в пяти последних матчах Уругвай не выиграл
- в трех из пяти последних матчей Кабо-Верде забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.36, успех Кабо-Верде — в 8.26.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.31 и 1.63.
Прогноз: в пяти последних матчах «Селесте» забивала меньше 1,5 голов. Команда явно испытывает проблемы в атаке, что проявил и поединок против Саудовской Аравии.
В свою очередь, африканская сборная не пропустила в четырех последних матчах больше 1,5 голов.
Ставка: тотал Уругвая меньше 1,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь Кабо-Верде вполне способен повторить результат первого тура или по крайней мере проиграть 0:1.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.86