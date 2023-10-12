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    Устоят ли шотландцы в Испании?

    Испания — Шотландия. Ставка (к. 1,96) и прогноз на футбол, Евро-2024, 12 октября 2023 года

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    Хоселу
    Испания примет на своем поле Шотландию в рамках 6-го отбора на Евро-2024. Игра намечена на 12 октября, 21:45 (мск). Испания — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 12 Октября 2023 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Шотландия Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
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    Испания

    После четырех матчей Испания располагается на втором месте с 9 очками. В последней игре подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили на своем поле Кипр со счетом 6:0. Ранее была выездная победа над Грузией — 7:1.

    Испанцы уже встречались с Шотландией в первом круге и неожиданно уступили им со счетом 0:2. Это поражение пока является единственным для них в турнире.

    Коэффициенты матча Испания — Шотландия

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    Де ла Фуэнте ставит красивый атакующий стиль своей команде, типичный для сборной Испании последних десятилетий. Он не боится экспериментировать и приглашать в команду не самых очевидных кандидатов.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Так, в сборной есть, как 16-летний вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль, не самые известные Абель Руис, Йереми Пино, Алекс Баэна, так и ветераны в лице Хоселу и Сесара Аспиликуэты. Причем, 33-летний форвард «Реала» является пока лучшим бомбардиром с Альваро Моратой. У них по три забитых мяча.

    Шотландия

    Команда Стива Кларка пока главная сенсация нынешнего отборочного турнира на Евро-2024. После пяти матчей у нее 100% результат и заслуженное первое место в группе А. Без сомнений, бывший помощник Жозе Моуринью в «Челси» пока главная фигура этой сборной.

    Сборной Шотландии удалось победить на своем поле главного фаворита Испанию со счетом 2:0. Дубль в том матче оформил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

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  • 05/10/2023

    • Вообще результативность опорника манкунианцев в отборочном турнире поражает. У него уже шесть забитых мячей в пяти матчей. Никогда прежде он не демонстрировал подобной голевой прыти.

    Помимо него, в сборной Шотландии еще немало ярких фигур, которые находятся на ведущих ролях в АПЛ. Это капитан Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Билли Гилмор (Брайтон), Аарон Хики (Брентфорд), Джон Макгинн (Астон Вилла).

    Ставки и прогнозы

    Явным фаворитом встречи букмекеры считают сборную Испании. На ее победу дают — 1,32. Успех Шотландии можно взять за — 10,0. На ничью коэффициент — 5,6.

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    Команда де ла Фуэнте будет очень мотивирована в этом матче и захочет отомстить за неожиданное поражение в первом круге. Почти все ведущие игроки сборной Испании здоровы и находятся в отличной форме.

    Поэтому хорошим вариантом станет ставка на победу с форой минус 1,5 за 1,96.

    Также можно попробовать более рисковый вариант и поставить на то, что Испания выиграет с форой минус 2,5 за отличный коэффициент — 3.4. Если она поймает кураж при собственных болельщиках шотландцев может ждать серьезная взбучка и разгром.

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    Испания — Шотландия: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Устоят ли шотландцы в Испании?
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