8 октября на поле стадиона «Балайос» (Виго) «Сельта» примет «Хетафе» в рамках матча 9-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 19:30 мск. «Сельта» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

После 8 прошедших туров нового сезона испанского турнира «Сельта» находится на 8-й строчке в таблице. Ей удалось набрать всего 5 пунктов. Команда смогла выиграть в одном из 8 матчей.

«Кельты» одержали победу над «Альмерией» в начале сентября (3:2), после чего они проиграли 3 раза в четырех выступлениях. Команда уступила «Барселоне», навязав при этом ей серьезную борьбу. Встреча закончилась со счетом 2:3.

Коэффициенты матча Сельта — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.053.204.20Бонус$9500

Также «Сельта» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1). В том матче она пропустила ближе к концовке, упустив преимущество. Последним результатом стало выездное поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

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В нынешнем сезоне «Сельта» сыграла 4 матча дома и набрала всего одно очко, забив один мяч. В родных стенах клуб проиграл «Реалу» (0:1), «Осасуне» (0:2) и «Мальорке» (0:1).

«Хетафе»

У «горожан» ситуация немного лучше. Их результаты принесли им 9 очков в 8 турах. На данный момент команда занимает 11-е место. В ее активе 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

«Хетафе» сумел добиться нулевой ничьи с «Барселоной» на старте сезона. Он потрепал нервы «Реалу», уступив всего 1:2. После Мадрида у команды были боевые результаты. Гости забили в 5 из 6 последних матчей.

После победы над «Осасуной» на своем поле (3:2), клуб проиграл «Реал Сосьедаду», но с боем. Сан-себастьянцы пропустили 3 мяча, выиграв при этом 4:3. Команда набрала очко в матче с «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Вильярреалом» (0:0).

В списке травмированных у «синих» Луис Милья, Энес Унал и Хосе Анхель Кармона, отметившийся голом и передачей в четырех последних играх.

Прогноз и ставки

Котировки говорят в пользу «Сельты». На ее победу дается коэффициенты 2.08. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 4.00.

Обе команды проводили свои последние матчи с боем. Нас ждет близкий поединок. «Сельта» пропускает в каждом матче, но при этом она умеет отвечать.

Будет обмен голами. Прогнозируем, что сыграет ставка на «обе забьют» за 2.24.

«Хетафе» не должен проиграть. Он набрал больше очков и очень солидно выступил в последних играх, причем соперники были не из легких. «Горожане» не проиграют матч. Ставка на «Х2» за 1.78.