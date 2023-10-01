«Удинезе» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Удинезе» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Коллектив из Удине откровенно провалил старт нового сезона. «Черно-белые» не смогли не смогли добыть ни одной победы в пяти матчах, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

При этом, «маленькие зебры» забили только два мяча в ворота соперников, а в свои пропустили целых 10.

В итоге сейчас в активе «Удинезе» только три очка и место в зоне вылета, на восемнадцатой строчке. Думается, что это временно и команда должна набрать кондиции и быть в середине турнирной таблицы, однако быть может все.

Все прогнозы на Серию А

Сейчас у коллектива серия в шесть поединков без побед при трех поражениях и трех ничьих, так что хозяевам с такой формой сложно рассчитывать на успех.

«Дженоа»

Дженоа« занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после шести туров, в которых набрала семь очков.

Несмотря на то, что генуэзский клуб находится за пределами топ-10, пока все равно нельзя сказать, что он слабо начал текущую кампанию.

В конце августа команда Альберто Джилардино одержала гостевую победу над "Лацио" (1:0), а на этой неделе на своем поле сенсационно разгромила "Рому" (4:1).

Эта победа прервала серию из трех поединков без выигрышей, так что если гостям удастся сохранить такой же настрой, какой у них был в матче против римлян, то они выиграют и сейчас.

Прогноз и ставки

Букмекеры все же считают фаворитом "Удинезе", коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех "Дженоа" оценивается в 3,25, ничья — в 3,27.

Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости выиграли в прошлом туре у "Ромы".

Поэтому наши прогноз и ставка — "Дженоа" выиграет за 3,25.

Еще один вариант ставки — "Дженоа" забьет 1-й гол за 2,35, поскольку только в одном из четырех последних матчей "Удинезе" забивал.