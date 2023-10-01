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    Поднимется ли «Дженоа» в топ-10?

    «Удинезе» — «Дженоа». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Серия А, 1 октября 2023 года

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    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Удинезе» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Удинезе»

    Коллектив из Удине откровенно провалил старт нового сезона. «Черно-белые» не смогли не смогли добыть ни одной победы в пяти матчах, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

    При этом, «маленькие зебры» забили только два мяча в ворота соперников, а в свои пропустили целых 10.

    В итоге сейчас в активе «Удинезе» только три очка и место в зоне вылета, на восемнадцатой строчке. Думается, что это временно и команда должна набрать кондиции и быть в середине турнирной таблицы, однако быть может все.

    Все прогнозы на Серию А

    Сейчас у коллектива серия в шесть поединков без побед при трех поражениях и трех ничьих, так что хозяевам с такой формой сложно рассчитывать на успех.

    «Дженоа»

    Дженоа« занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после шести туров, в которых набрала семь очков.

    Несмотря на то, что генуэзский клуб находится за пределами топ-10, пока все равно нельзя сказать, что он слабо начал текущую кампанию.

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  • 26/09/2023

    • В конце августа команда Альберто Джилардино одержала гостевую победу над "Лацио" (1:0), а на этой неделе на своем поле сенсационно разгромила "Рому" (4:1).

    Эта победа прервала серию из трех поединков без выигрышей, так что если гостям удастся сохранить такой же настрой, какой у них был в матче против римлян, то они выиграют и сейчас.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все же считают фаворитом "Удинезе", коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех "Дженоа" оценивается в 3,25, ничья — в 3,27.

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    Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости выиграли в прошлом туре у "Ромы".

    Поэтому наши прогноз и ставка — "Дженоа" выиграет за 3,25.

    Еще один вариант ставки — "Дженоа" забьет 1-й гол за 2,35, поскольку только в одном из четырех последних матчей "Удинезе" забивал.

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    «Удинезе» — «Дженоа»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Дженоа» в топ-10?
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