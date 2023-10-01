Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал лишь пять очков.

Несмотря на смену главного тренера, воронежский клуб по-прежнему находится на дне. Есть подозрение, что основная проблема все-таки заключается в уровне игроков.

Коэффициенты матча Факел — Сочи 1X2Новым игрокам 2.703.252.80Бонус$9500

В прошлом туре команда Сергея Ташуева уступила на своем поле казанскому «Рубину» — 0:1.

Правда, перед этим была гостевая ничья с «Уралом» — 0:0. Но в целом позитива очень мало. «Факел» до сих пор одержал лишь одну победу в текущей кампании.

В контексте же предстоящего матча стоит обратить внимание на то, что в конце августа «Факел» на своем поле отобрал очки у «Краснодара» — 0:0.

«Сочи»

«Сочи» тем временем находится на 15-й строчке, опережая «Факел» на одно очко.

Сочинский клуб ранее в этом месяце тоже решил встряхнуть команду. Для этого вместо Дмитрия Хохлова на пост главного тренера был назначен Александр Точилин.

Единственным позитивным моментом с тех пор стал гостевой матч с ЦСКА в Кубке России. «Армейцы» вырвали победу только в серии пенальти.

Все прогнозы на РПЛ

Вскоре после этого «Сочи» проиграл на выезде «Крыльям Советов» — 1:2.

Серия поражений «Сочи» в РПЛ составляет уже четыре матча. На этом отрезке южане забили лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На «Факел» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Сочи» — за 2.79.

Обе команды не впечатляют, однако есть ощущение, что «Факел» благодаря Ташуеву все-таки находится не в таком упадке, как «Сочи».

Скорее всего, хозяева кое-как заберут три очка в этой игре и наконец-то покинут последнее место.

Ставка — победа «Факела» за 2.57.