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    «Факел» продлит серию поражений «Сочи»?

    «Факел» — «Сочи». Ставка (к. 2.57) и прогноз на чемпионат России 1 октября 2023 года

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    Сергей Ташуев
    Воронежский «Факел» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 14:00 Сочи Сочи
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    «Факел»

    «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал лишь пять очков.

    Несмотря на смену главного тренера, воронежский клуб по-прежнему находится на дне. Есть подозрение, что основная проблема все-таки заключается в уровне игроков.

    Коэффициенты матча Факел — Сочи

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    В прошлом туре команда Сергея Ташуева уступила на своем поле казанскому «Рубину» — 0:1.

    Правда, перед этим была гостевая ничья с «Уралом» — 0:0. Но в целом позитива очень мало. «Факел» до сих пор одержал лишь одну победу в текущей кампании.

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    • В контексте же предстоящего матча стоит обратить внимание на то, что в конце августа «Факел» на своем поле отобрал очки у «Краснодара» — 0:0.

    «Сочи»

    «Сочи» тем временем находится на 15-й строчке, опережая «Факел» на одно очко.

    Сочинский клуб ранее в этом месяце тоже решил встряхнуть команду. Для этого вместо Дмитрия Хохлова на пост главного тренера был назначен Александр Точилин.

    Единственным позитивным моментом с тех пор стал гостевой матч с ЦСКА в Кубке России. «Армейцы» вырвали победу только в серии пенальти.

    Все прогнозы на РПЛ

    Вскоре после этого «Сочи» проиграл на выезде «Крыльям Советов» — 1:2.

    Серия поражений «Сочи» в РПЛ составляет уже четыре матча. На этом отрезке южане забили лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Факел» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Сочи» — за 2.79.

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    Обе команды не впечатляют, однако есть ощущение, что «Факел» благодаря Ташуеву все-таки находится не в таком упадке, как «Сочи».

    Скорее всего, хозяева кое-как заберут три очка в этой игре и наконец-то покинут последнее место.

    Ставка — победа «Факела» за 2.57.

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    «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Факел» продлит серию поражений «Сочи»?
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