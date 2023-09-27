«Ротор»
Эта команда в нынешнем сезоне проваливается. Вместо борьбы за подъем в первую лигу волгоградцы идут лишь седьмыми в своей зоне второго дивизиона.
«Ротор» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.
Минувший тур первенства вышел для команды крайне неудачным. «Ротор» потерпел разгромное поражение от «Уфы» (0:3).
Матчи с «Аланией» складываются для волгоградцев сложно. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.
Тем не менее, в этом матче «Ротор» постарается дать бой «барсам». Волгоградцы уж точно настроятся на лидера первой лиги.
«Алания»
Владикавказцы лидируют в первом дивизионе. Гандикап от идущего следом махачкалинского «Динамо» составляет 2 очка.
В 11 поединках первенства команда Олега Василенко забила всего 14 мячей. При этом с свои ворота пропущено 9 голов.
В минувшем туре первенства «Алания» добыла три очка. Дома «барсы» переиграли крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).
До того «Алания» уступила махачкалинцам (0:3). Да и на Кубок Василенко может соорудить некоторую кадровую ротацию.
Владикавказцы на голову сильнее представителя второго дивизиона. Гости наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.74.
На викторию «Ротора» дают — 4.67, ничья оценена — в 3.56.
«Алания» наверняка постарается
Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.