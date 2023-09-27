«Ротор» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ротор» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

Эта команда в нынешнем сезоне проваливается. Вместо борьбы за подъем в первую лигу волгоградцы идут лишь седьмыми в своей зоне второго дивизиона.

«Ротор» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды крайне неудачным. «Ротор» потерпел разгромное поражение от «Уфы» (0:3).

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Матчи с «Аланией» складываются для волгоградцев сложно. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

Тем не менее, в этом матче «Ротор» постарается дать бой «барсам». Волгоградцы уж точно настроятся на лидера первой лиги.

«Алания»

Владикавказцы лидируют в первом дивизионе. Гандикап от идущего следом махачкалинского «Динамо» составляет 2 очка.

В 11 поединках первенства команда Олега Василенко забила всего 14 мячей. При этом с свои ворота пропущено 9 голов.

В минувшем туре первенства «Алания» добыла три очка. Дома «барсы» переиграли крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).

До того «Алания» уступила махачкалинцам (0:3). Да и на Кубок Василенко может соорудить некоторую кадровую ротацию.

Владикавказцы на голову сильнее представителя второго дивизиона. Гости наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.74.

На викторию «Ротора» дают — 4.67, ничья оценена — в 3.56.

«Алания» наверняка постарается быстро взломать оборонительные порядки волгоградцев .

Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.