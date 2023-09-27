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    «Барсы» быстро загрызут волгоградцев

    «Ротор» — «Алания». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Алания»
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    Олег Василенко
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ротор» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Сентября 2023 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 19:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Ротор»

    Эта команда в нынешнем сезоне проваливается. Вместо борьбы за подъем в первую лигу волгоградцы идут лишь седьмыми в своей зоне второго дивизиона.

    «Ротор» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 12 мячей.

    Минувший тур первенства вышел для команды крайне неудачным. «Ротор» потерпел разгромное поражение от «Уфы» (0:3).

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    Матчи с «Аланией» складываются для волгоградцев сложно. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

    Тем не менее, в этом матче «Ротор» постарается дать бой «барсам». Волгоградцы уж точно настроятся на лидера первой лиги.

    «Алания»

    Владикавказцы лидируют в первом дивизионе. Гандикап от идущего следом махачкалинского «Динамо» составляет 2 очка.

    В 11 поединках первенства команда Олега Василенко забила всего 14 мячей. При этом с свои ворота пропущено 9 голов.

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    • В минувшем туре первенства «Алания» добыла три очка. Дома «барсы» переиграли крепкий «СКА-Хабаровск» (2:1).

    До того «Алания» уступила махачкалинцам (0:3). Да и на Кубок Василенко может соорудить некоторую кадровую ротацию.

    Владикавказцы на голову сильнее представителя второго дивизиона. Гости наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Ротора» дают — 4.67, ничья оценена — в 3.56.

    «Алания» наверняка постарается быстро взломать оборонительные порядки волгоградцев.

    Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.

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    «Ротор» — «Алания»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Барсы» быстро загрызут волгоградцев
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