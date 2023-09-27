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    «Интер» и «Сассуоло» забьют друг другу

    «Интер» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 27 сентября 2023 года

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    «Интер»
    «Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Интер»

    «Черно-синие» стартовали в новом сезоне лучше не придумать. «Нерадзурри» одержали пять побед в пяти матчах и имею стопроцентный показатель по набранным очкам. «Змеи» смогли четырнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только один раз.

    «Желанные» комфортно лидируют в турнирной таблице. В настоящий момент миланская команда на три балла опережает второй «Милан» и на четыре — третий «Лечче». Думается, что миланцы будут главными фаворитами в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

    Коэффициенты матча Интер — Сассуоло

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    Также коллектив из Милана стартовал в Лиге чемпионов, но выиграть там не смог. «Интер» на выезде сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обменявшись забитыми мячами. Также соперниками итальянской команды по квартету являются австрийский «Зальцбург» и португальская «Бенфика».

    Все прогнозы на Серию А

    В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Эмполи» (1:0). До этого подопечные Симоне Индзаги также сломили сопротивление «Монцы» (2:0), «Кальяри» (2:0), «Фиорентины» (4:0) и «Милана» (5:1).

    «Сассуоло»

    Команда из одноименного города провинции Модена в регионе Эмилия-Романья стартовала в новом сезоне не столь удачно. «Черно-зеленые» три раза проиграли и смогли добыть две победы. Коллектив девять раз поразил ворота соперника, а в свои пропустил целых одиннадцать мячей.

    В итоге команда из Сассуоло имеет в своем активе шесть очков и располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Она уже на целых девять пунктов отстает от лидирующего «Интера» и на три балла опережает «Удинезе», который находится в зоне вылета.

    Также «Сассуоло» уже стартовал в Кубке Италии. В поединке 1/32 финала турнира команда на выезде в дополнительное время вырвала победу у «Козенцы» (5:2). В следующем раунде соревнований коллектив в родных стенах примет «Специю».

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    • В последнем матче подопечные Алессио Дионизи в родных стенах неожиданно взяли верх над «Ювентусом» (4:2). До этого же было не менее сенсационное поражение от «Фрозиноне» (2:4). Также была победа над «Вероной» (3:1) и поражения от «Наполи» (0:2) и «Аталанты» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.34.

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    На викторию «Сассуоло» дают 8.60, ничья оценена в 5.70.

    Сделаем ставку на то, что обе команды в этом матче смогут забить.

    Также поставим на уверенную победу «Интера».

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    «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Сассуоло» забьют друг другу
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