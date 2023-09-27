«Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Черно-синие» стартовали в новом сезоне лучше не придумать. «Нерадзурри» одержали пять побед в пяти матчах и имею стопроцентный показатель по набранным очкам. «Змеи» смогли четырнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только один раз.

«Желанные» комфортно лидируют в турнирной таблице. В настоящий момент миланская команда на три балла опережает второй «Милан» и на четыре — третий «Лечче». Думается, что миланцы будут главными фаворитами в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

Коэффициенты матча Интер — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.335.809.00Бонус$9500

Также коллектив из Милана стартовал в Лиге чемпионов, но выиграть там не смог. «Интер» на выезде сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обменявшись забитыми мячами. Также соперниками итальянской команды по квартету являются австрийский «Зальцбург» и португальская «Бенфика».

Все прогнозы на Серию А

В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Эмполи» (1:0). До этого подопечные Симоне Индзаги также сломили сопротивление «Монцы» (2:0), «Кальяри» (2:0), «Фиорентины» (4:0) и «Милана» (5:1).

«Сассуоло»

Команда из одноименного города провинции Модена в регионе Эмилия-Романья стартовала в новом сезоне не столь удачно. «Черно-зеленые» три раза проиграли и смогли добыть две победы. Коллектив девять раз поразил ворота соперника, а в свои пропустил целых одиннадцать мячей.

В итоге команда из Сассуоло имеет в своем активе шесть очков и располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Она уже на целых девять пунктов отстает от лидирующего «Интера» и на три балла опережает «Удинезе», который находится в зоне вылета.

Также «Сассуоло» уже стартовал в Кубке Италии. В поединке 1/32 финала турнира команда на выезде в дополнительное время вырвала победу у «Козенцы» (5:2). В следующем раунде соревнований коллектив в родных стенах примет «Специю».

В последнем матче подопечные Алессио Дионизи в родных стенах неожиданно взяли верх над «Ювентусом» (4:2). До этого же было не менее сенсационное поражение от «Фрозиноне» (2:4). Также была победа над «Вероной» (3:1) и поражения от «Наполи» (0:2) и «Аталанты» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.34.

На викторию «Сассуоло» дают 8.60, ничья оценена в 5.70.

Сделаем ставку на то, что обе команды в этом матче смогут забить.

Также поставим на уверенную победу «Интера».