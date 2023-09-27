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    «Милан» всухую выиграет у «Кальяри»

    «Кальяри» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, чемпионат Италии, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Милан»
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    «Милан»
    В среду, 27 сентября, в шестом туре итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сразится с «Миланом». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2023 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 19:30 Милан Милан
  • Милан
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    «Кальяри»

    «Кальяри» прошлый сезон провел во втором по рану дивизионе Италии и финишировал там на пятой позиции, и через матчи плей-офф смог заработать билет в элиту.

    При подготовке к новому чемпионату островитяне ни разу не проиграли в спаррингах, а на старте нового сезона одолели в 1/32 финала Кубке Италии «Палермо» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты матча Кальяри — Милан

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    А вот в рамках Серии А сардинцы еще не побеждали. В пяти играх они набрали только два очка и засели на предпоследней позиции в турнирной таблице, забив только один гол при шести пропущенных.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом туре «Кальяри» на выезде потерпел фиаско от «Аталанты» со счетом 0:2, а игровым днем ранее на своем поле поделил очки с «Удинезе» 0:0.

    «Милан»

    «Милан» по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло только из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

    В межсезонье «россонери» отыграли восемь спарринг-встреч, в которых в основном одолевали скромных соперников, а вот более топовым командам проигрывали.

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    • Новый розыгрыш Серии А коллектив начал с трех побед подряд с общим счетом 8:2. После этого он был разгромлен в дерби 1:5 «Интером» в чемпионате и расписал дома мировую с «Ньюкаслом» 0:0 в стартовом туре группы Лиги чемпионов.

    На прошедших выходных «Милан» вновь стал на победный пять, одолев на своем поле 1:0 «Верону» в матче чемпионата Италии, где он идет вторым с 12 баллами.

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    «Милан» отлично играет со своим предстоящим противником, обыграв его восемь раз за последние десять очных встреч при двух мировых исходах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 1.67, победа «Кальяри» — 5.70, ничья — 4.17.

    Так как островитянам очень трудно даются забитые мячи, то рекомендуем в данном противостоянии поставить на сухую викторию миланцев.

    Но не думаем, что гости сами смогут много забить. В общем, прогнозируем еще низовой исход.

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    «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» всухую выиграет у «Кальяри»
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