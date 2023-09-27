В среду, 27 сентября, в шестом туре итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сразится с «Миланом». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» прошлый сезон провел во втором по рану дивизионе Италии и финишировал там на пятой позиции, и через матчи плей-офф смог заработать билет в элиту.

При подготовке к новому чемпионату островитяне ни разу не проиграли в спаррингах, а на старте нового сезона одолели в 1/32 финала Кубке Италии «Палермо» (2:1 ОТ).

Коэффициенты матча Кальяри — Милан 1X2Новым игрокам 5.403.951.67Бонус$9500

А вот в рамках Серии А сардинцы еще не побеждали. В пяти играх они набрали только два очка и засели на предпоследней позиции в турнирной таблице, забив только один гол при шести пропущенных.

Календарь и таблица Серии А

В прошлом туре «Кальяри» на выезде потерпел фиаско от «Аталанты» со счетом 0:2, а игровым днем ранее на своем поле поделил очки с «Удинезе» 0:0.

«Милан»

«Милан» по итогам прошлого чемпионата Италии занял четвертое место и получил билет в Лигу чемпионов, однако это произошло только из-за лишения «Ювентуса» десяти баллов.

В межсезонье «россонери» отыграли восемь спарринг-встреч, в которых в основном одолевали скромных соперников, а вот более топовым командам проигрывали.

Новый розыгрыш Серии А коллектив начал с трех побед подряд с общим счетом 8:2. После этого он был разгромлен в дерби 1:5 «Интером» в чемпионате и расписал дома мировую с «Ньюкаслом» 0:0 в стартовом туре группы Лиги чемпионов.

На прошедших выходных «Милан» вновь стал на победный пять, одолев на своем поле 1:0 «Верону» в матче чемпионата Италии, где он идет вторым с 12 баллами.

«Милан» отлично играет со своим предстоящим противником, обыграв его восемь раз за последние десять очных встреч при двух мировых исходах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 1.67, победа «Кальяри» — 5.70, ничья — 4.17.

Так как островитянам очень трудно даются забитые мячи, то рекомендуем в данном противостоянии поставить на сухую викторию миланцев.

Но не думаем, что гости сами смогут много забить. В общем, прогнозируем еще низовой исход.