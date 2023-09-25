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    «Рига» учинит разгром «Лиепае»

    «Рига» — «Лиепая». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 25 сентября 2023 года

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    «Рига»
    «Рига» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 30-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 25 Сентября 2023 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 18:00 Лиепая Лиепая
  • Латвия. Высшая лига
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    «Рига»

    Эта команда привычно борется за чемпионский титул. «Рига» возглавляет турнирную таблицу, набрав 71 очко.

    В 29 сыгранных матчах рижане выиграли в 22. Вот только отрыв от вечного конкурента РФШ составляет всего три очка.

    В предыдущем туре чемпионата команда как раз расписала мировую с РФШ. Соперники так и не смогли открыть счет.

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    Плюс ко всему рижане еще и вышли в финал Кубка Латвии. Причем в полуфинале была обыграна как раз «Лиепая» (2:1).

    «Рига» наверняка будет максимально активно атаковать. Терять очки на ровном месте лидеру чемпионата не рекомендуется.

    «Лиепая»

    Эта команда на данный момент занимает 5 место в таблице. Причем отставание от третьей строчки составляет лишь 2 очка.

    А вот оборона команды выглядит бледно. В 29 матчах чемпионата в воротах лиепайцев побывало уже 44 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Лиепая» в родных стенах уступила «Валмиере» (1:4).

    Да и вообще, лиепайцы не выигрывают уже без малого месяц. К тому же поединки с рижанами для команды традиционно складываются не лучшим образом.

    Гости наверняка настроены дать бой лидеру. Вот только пять последних очных поединков были проиграны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.24.

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    На викторию «Лиепаи» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.75.

    «Рига» явно не собирается раздаривать драгоценные очки, к тому же смотрится на две головы сильнее соперника.

    Наш прогноз — Фора «Риги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.

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    «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. «Рига» учинит разгром «Лиепае»
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