«Рига» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 30-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

Эта команда привычно борется за чемпионский титул. «Рига» возглавляет турнирную таблицу, набрав 71 очко.

В 29 сыгранных матчах рижане выиграли в 22. Вот только отрыв от вечного конкурента РФШ составляет всего три очка.

В предыдущем туре чемпионата команда как раз расписала мировую с РФШ. Соперники так и не смогли открыть счет.

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Плюс ко всему рижане еще и вышли в финал Кубка Латвии. Причем в полуфинале была обыграна как раз «Лиепая» (2:1).

«Рига» наверняка будет максимально активно атаковать. Терять очки на ровном месте лидеру чемпионата не рекомендуется.

«Лиепая»

Эта команда на данный момент занимает 5 место в таблице. Причем отставание от третьей строчки составляет лишь 2 очка.

А вот оборона команды выглядит бледно. В 29 матчах чемпионата в воротах лиепайцев побывало уже 44 мячей.

Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Лиепая» в родных стенах уступила «Валмиере» (1:4).

Да и вообще, лиепайцы не выигрывают уже без малого месяц. К тому же поединки с рижанами для команды традиционно складываются не лучшим образом.

Гости наверняка настроены дать бой лидеру. Вот только пять последних очных поединков были проиграны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.24.

На викторию «Лиепаи» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.75.

«Рига» явно не собирается раздаривать драгоценные очки , к тому же смотрится на две головы сильнее соперника.

Наш прогноз — Фора «Риги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.