«Рига»
Эта команда привычно борется за чемпионский титул. «Рига» возглавляет турнирную таблицу, набрав 71 очко.
В 29 сыгранных матчах рижане выиграли в 22. Вот только отрыв от вечного конкурента РФШ составляет всего три очка.
В предыдущем туре чемпионата команда как раз расписала мировую с РФШ. Соперники так и не смогли открыть счет.
Плюс ко всему рижане еще и вышли в финал Кубка Латвии. Причем в полуфинале была обыграна как раз «Лиепая» (2:1).
«Рига» наверняка будет максимально активно атаковать. Терять очки на ровном месте лидеру чемпионата не рекомендуется.
«Лиепая»
Эта команда на данный момент занимает 5 место в таблице. Причем отставание от третьей строчки составляет лишь 2 очка.
А вот оборона команды выглядит бледно. В 29 матчах чемпионата в воротах лиепайцев побывало уже 44 мячей.
Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Лиепая» в родных стенах уступила «Валмиере» (1:4).
Да и вообще, лиепайцы не выигрывают уже без малого месяц. К тому же поединки с рижанами для команды традиционно складываются не лучшим образом.
Гости наверняка настроены дать бой лидеру. Вот только пять последних очных поединков были проиграны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Риги» предлагают — 1.24.
На викторию «Лиепаи» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.75.
«Рига»
Наш прогноз — Фора «Риги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.