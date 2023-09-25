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    «Габала» — «Карабах». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Габала» — «Карабах»
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    Гурбан Гурбанов
    «Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 7-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 18:00 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 25 Сентября 2023 года
    Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Габала 18:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Габала»

    Эта команда ужасающе стартовала в чемпионате. «Габала» замыкает турнирную таблицу, набрав всего лишь 4 очка.

    Главной проблемой «Габалы» является беззубая атака. Забито всего 4 мяча в ворота соперников, а вот пропущено в свои уже 13.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Габала» на выезде подписала мировое соглашение с «Тураном» (2:2).

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    Добавляет оптимизма и то, что «Габала» все свои 4 очка заработала в двух последних поединках. Стало быть, команда идет на подъем!

    «Габала» наверняка постарается разжиться хотя бы ничьей. Да и мотивация дать бой флагману местного футбола у команды огромная.

    «Карабах»

    Эта команда стартовала в чемпионате не столь уверенно. «Карабах» на данный момент находится на 2 месте, отставая от лидера «Зири» на 5 очков.

    Вот только проблемы с реализацией явно мешают. Команда Гурбана Гурбанова забила только 9 мячей в 6 матчах.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Карабах» в рамках Лиги Европы минимально одолел «Мольде».

    Вот только битва с норвежцами явно вытряхнула из команды немало физических и моральных сил. Так что Гурбанову придется идти на некоторую кадровую ротацию.

    Гости явно настроены добыть три очка. Терять драгоценные зачетные баллы на ровном месте агдамцам нельзя.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Габалы» дают — 7.24, ничья оценена — в 5.57.

    «Габала» в последних матчах явно прибавила, к тому же «Карабах» может не успеть восстановиться после своего последнего еврокубкового поединка.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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