«Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 7-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 18:00 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

Эта команда ужасающе стартовала в чемпионате. «Габала» замыкает турнирную таблицу, набрав всего лишь 4 очка.

Главной проблемой «Габалы» является беззубая атака. Забито всего 4 мяча в ворота соперников, а вот пропущено в свои уже 13.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Габала» на выезде подписала мировое соглашение с «Тураном» (2:2).

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Добавляет оптимизма и то, что «Габала» все свои 4 очка заработала в двух последних поединках. Стало быть, команда идет на подъем!

«Габала» наверняка постарается разжиться хотя бы ничьей. Да и мотивация дать бой флагману местного футбола у команды огромная.

«Карабах»

Эта команда стартовала в чемпионате не столь уверенно. «Карабах» на данный момент находится на 2 месте, отставая от лидера «Зири» на 5 очков.

Вот только проблемы с реализацией явно мешают. Команда Гурбана Гурбанова забила только 9 мячей в 6 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Карабах» в рамках Лиги Европы минимально одолел «Мольде».

Вот только битва с норвежцами явно вытряхнула из команды немало физических и моральных сил. Так что Гурбанову придется идти на некоторую кадровую ротацию.

Гости явно настроены добыть три очка. Терять драгоценные зачетные баллы на ровном месте агдамцам нельзя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.33.

На викторию «Габалы» дают — 7.24, ничья оценена — в 5.57.

«Габала» в последних матчах явно прибавила , к тому же «Карабах» может не успеть восстановиться после своего последнего еврокубкового поединка.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.