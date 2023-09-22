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    Ферганцы быстро возьмут свое

    «Турон» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Турон» — «Нефтчи» Фергана
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    «Нефтчи» Фергана
    «Турон» сыграет на своем поле с «Нефтчи» Фергана в рамках 19-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:30 мск. «Турон» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Турон»

    Эта команда сражается за выживание в элите. Вот только сейчас «Турон» находится на предпоследнем 13 месте в таблице.

    «Турон» выиграл всего дважды в 18 матчах чемпионата. Да и забивает команда с огромной натугой: 12 мячей в 18 встречах.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Турон» вылетел из Кубка страны, в 1/4 финала уступив «Насафу» (1:2).

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    Более того, команда проиграла в 4 своих последних матчах. Так что морально-психологическая составляющая явно проседает.

    И уж точно «Турон» будет максимально стремиться прервать серию неудач. Клуб из Яйпана постарается дать бой сильным ферганцам.

    «Нефтчи» Фергана

    Эта команда традиционно находится в группе лидеров. «Нефтчи» Фергана сейчас занимает 3 место, набрав 34 очка в 18 поединках.

    Правда, с атакой у команды дела складываются не столь ярко. Ферганцы отличились всего лишь 23 раза.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана потерял важные очки. Дома команда не сумела одолеть «Андижан» (0:0).

    Эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Так что «Нефтчи» Фергана нужно срочно побеждать, тем более одного из аутсайдеров.

    И уж точно гости явно будут действовать первым номером. Ферганцы намерены улучшить свою забивную статистику.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.70.

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    На викторию «Турона» дают — 5.26, ничья оценена — в 3.44.

    Ферганцы выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.

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    «Турон» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Ферганцы быстро возьмут свое
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