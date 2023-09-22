«Турон»
Эта команда сражается за выживание в элите. Вот только сейчас «Турон» находится на предпоследнем 13 месте в таблице.
«Турон» выиграл всего дважды в 18 матчах чемпионата. Да и забивает команда с огромной натугой: 12 мячей в 18 встречах.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Турон» вылетел из Кубка страны, в 1/4 финала уступив «Насафу» (1:2).
Более того, команда проиграла в 4 своих последних матчах. Так что морально-психологическая составляющая явно проседает.
И уж точно «Турон» будет максимально стремиться прервать серию неудач. Клуб из Яйпана постарается дать бой сильным ферганцам.
«Нефтчи» Фергана
Эта команда традиционно находится в группе лидеров. «Нефтчи» Фергана сейчас занимает 3 место, набрав 34 очка в 18 поединках.
Правда, с атакой у команды дела складываются не столь ярко. Ферганцы отличились всего лишь 23 раза.
В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана потерял важные очки. Дома команда не сумела одолеть «Андижан» (0:0).
Эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Так что «Нефтчи» Фергана нужно срочно побеждать, тем более одного из аутсайдеров.
И уж точно гости явно будут действовать первым номером. Ферганцы намерены улучшить свою забивную статистику.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.70.
На викторию «Турона» дают — 5.26, ничья оценена — в 3.44.
Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.16.