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    Голевой обмен после перерыва?!

    «Фиорентина» — «Аталанта». Ставка (к. 2.94) и прогноз на футбол, Серия А, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Аталанта»
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    Николас Гонсалес
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 19:00 мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Сентября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Фиорентина»

    Эта команда не столь успешно стартовала в чемпионате. «Фиорентина» в трех первых турах добыла только 4 очка.

    На текущий момент «фиалки» осели на 8 месте в таблице. Вот только с надежностью тылов у команды имеются трудности: пропущено уже 7 мячей.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Аталанта

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    В предыдущем туре чемпионата команда полностью провалилась. «Фиорентина» по всем статьям уступила «Интеру» (0:4).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот до того флорентийцы вышли в групповой этап Лиги конференций. По сумме двух встреч «Фиорентина» справилась с венским «Рапидом» (2:1).

    «Фиорентина» наверняка постарается разжиться очками. Тем более, «фиалки» в последние годы успешно противостоят землякам Труффальдино.

    «Аталанта»

    Эта команда стремится быть как можно выше в таблице. Вот и новый чемпионат бергамаски начали вполне прилично.

    Главной ценностью «Аталанты» являются надежные тылы. В трех стартовых турах Серии А команда пропустила всего дважды.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела сверхуспешно. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» (3:0).

    «Аталанта» сыграет фактически в оптимальном составе. Все ведущие исполнители в строю и горят желанием добыть три очка.

    И уж точно «Аталанта» будет активно атаковать. Бергамаски планируют воспользоваться проблемами флорентийцев в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Аталанты» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.72.

    Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, плюс способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.81.

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    «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
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