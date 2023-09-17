«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 19:00 мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Эта команда не столь успешно стартовала в чемпионате. «Фиорентина» в трех первых турах добыла только 4 очка.

На текущий момент «фиалки» осели на 8 месте в таблице. Вот только с надежностью тылов у команды имеются трудности: пропущено уже 7 мячей.

Коэффициенты матча Фиорентина — Аталанта 1X2Новым игрокам 2.503.552.80Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда полностью провалилась. «Фиорентина» по всем статьям уступила «Интеру» (0:4).

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А вот до того флорентийцы вышли в групповой этап Лиги конференций. По сумме двух встреч «Фиорентина» справилась с венским «Рапидом» (2:1).

«Фиорентина» наверняка постарается разжиться очками. Тем более, «фиалки» в последние годы успешно противостоят землякам Труффальдино.

«Аталанта»

Эта команда стремится быть как можно выше в таблице. Вот и новый чемпионат бергамаски начали вполне прилично.

Главной ценностью «Аталанты» являются надежные тылы. В трех стартовых турах Серии А команда пропустила всего дважды.

Свой предыдущий поединок команда провела сверхуспешно. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» (3:0).

«Аталанта» сыграет фактически в оптимальном составе. Все ведущие исполнители в строю и горят желанием добыть три очка.

И уж точно «Аталанта» будет активно атаковать. Бергамаски планируют воспользоваться проблемами флорентийцев в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.51.

На викторию «Аталанты» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.72.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, плюс способны прибавить по ходу встречи .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.81.