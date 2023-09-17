«Фиорентина»
Эта команда не столь успешно стартовала в чемпионате. «Фиорентина» в трех первых турах добыла только 4 очка.
На текущий момент «фиалки» осели на 8 месте в таблице. Вот только с надежностью тылов у команды имеются трудности: пропущено уже 7 мячей.
Коэффициенты матча Фиорентина — Аталанта
В предыдущем туре чемпионата команда полностью провалилась. «Фиорентина» по всем статьям уступила «Интеру» (0:4).
А вот до того флорентийцы вышли в групповой этап Лиги конференций. По сумме двух встреч «Фиорентина» справилась с венским «Рапидом» (2:1).
«Фиорентина» наверняка постарается разжиться очками. Тем более, «фиалки» в последние годы успешно противостоят землякам Труффальдино.
«Аталанта»
Эта команда стремится быть как можно выше в таблице. Вот и новый чемпионат бергамаски начали вполне прилично.
Главной ценностью «Аталанты» являются надежные тылы. В трех стартовых турах Серии А команда пропустила всего дважды.
Свой предыдущий поединок команда провела сверхуспешно. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» (3:0).
«Аталанта» сыграет фактически в оптимальном составе. Все ведущие исполнители в строю и горят желанием добыть три очка.
И уж точно «Аталанта» будет активно атаковать. Бергамаски планируют воспользоваться проблемами флорентийцев в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.51.
На викторию «Аталанты» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.72.
Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, плюс
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.81.