16-го сентября «Спартак» на своем поле сыграет против «Сочи» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Сначала «красно-белые» очень мощно стартовали, а потом также мощно упали вниз, после 7-и туров занимая 9-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Многие обвиняют главного тренера Гильермо Абаскаля в излишних экспериментов с составом команды.

На старте сезона «Спартак» выиграл первые 3 встречи, забив при этом 9 голов, но потом начались проблемы. «Красно-белые» за 4 матча трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Команда пропустила за этот период 8 мячей.

В последнем туре «Спартак» всухую проиграл «Краснодару» (0:2), а до этого не смогла навязать борьбу «Ахмату» (0:0), так и не открыв счет в матче. В последнее время «красно-белые» совсем потухли. Даже Абаскаль признает, что сам виноват в неудачах команды.

Все прогнозы на РПЛ

Предстоящий матч для «Спартака» — прекрасная возможность исправить ситуацию, ведь сейчас «Сочи» далек от своей оптимальной формы, а москвичи не так плохо выступают на своем поле.

«Сочи»

Команда проваливает старт сезона, находясь недалеко от зоны вылета. «Сочи» занимает 12-е место с 6-ю очками в активе. У южан имеются куча проблем, которые срочно нужно решать, ведь конкуренты по таблице уже наступают на пятки.

«Сочи» имеет проблемы с результативностью. Да, команда забила 8 голов за 7 встреч, но 4 мяча были забиты в одном матче с «Ростовом» (4:0). То есть за оставшиеся 6 матчей «Сочи» забил только четырежды при 11-и пропущенных.

В последних 2-х турах РПЛ команда и вовсе не смогла отличиться, проиграв «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (0:1). В матче с оренбургской командой «Сочи» удалось совершить только один удар в створ, а «железнодорожники» и вовсе не позволили подобраться близко к воротам.

Последний раз «Сочи» и «Спартак» встречались в феврале этого года. Тогда южане проиграли со счетом 0:2, пропустив все 2 гола в 1-м тайме.

Стоит отметить, что словенский нападающий команды Мартин Крамарич пока не сильно помогает сочинцам. Игрок сделал дубль в матче с «Ростовом», забил гол в 1-м туре с «Балтикой», но на большее форварда пока не хватило.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.65. На викторию «Сочи» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.20.

В предстоящем матче «Спартак» сделает все возможное, чтобы выбраться из ямы, в которую сам себя загнал. Можно предположить, что «красно-белые» одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.07.

Еще один вариант ставки — в 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.