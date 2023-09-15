ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале» Неймар Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
    Все новости спорта

    Смогут ли харьковчане дать бой «Заре»?

    «Металлист 1925» — «Заря». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, УПЛ, 15 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Металлист 1925 Прогнозы на Заря
    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Нагнойный
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 18:30 мск. «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 15 Сентября 2023 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 18:30 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Металлист 1925»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Металлист 1925» сейчас занимает 9 место, но потенциально способен быть выше.

    А вот с атакой у команды складывается не очень. В 5 сыгранных матчах «Металлист 1925» настрелял всего 4 мяча.

    Коэффициенты матча Металлист 1925 — Заря

    1X2Новым игрокам
  • 4.603.701.78Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» добыла важные очки. На выезде команда добыла ничью в матче с «Рухом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Металлист 1925» разжился тремя зачетными баллами. На выезде харьковчане с минимальным счетом переиграли ЛНЗ.

    «Металлист 1925» наверняка постарается дать бой луганчанам. Команда Эдмара и Олега Голодюка уж точно не будет отсиживаться в тылах.

    «Заря»

    Эта команда стартовала явно ниже ожиданий. Более того, ушел с тренерского мостика серб Ненад Лалатович.

    Вот только на данный момент «Заря» занимает скромное 12 место. Да и выиграла команда лишь однажды в пяти встречах.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 сентября
  • «Реал» планирует усилиться, Санчо и Дракслер не нужны своим клубам, будущее Кварацхелии
  • 11/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Заря» в квалификации Лиги Европы переиграла пражскую «Спарту» (2:1), но по сумме двух встреч все же вылетела из турнира.

    А вот до того команда не сумела переиграть скромный «Минай» (1:1). Так что новому коучу Валерию Кривенцову есть, над чем задуматься.

    И уж точно «Заря» постарается добыть викторию. Кривенцов относительно недавно работал в «Металлисте 1925», так что не понаслышке знает возможности соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.82.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Металлиста 1925» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.65.

    «Металлист 1925» в последних матчах весьма неплохо обороняется, вот и в этом матче явно даст бой луганчанам.

    Наш прогноз — Победа «Металлиста 1925» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли харьковчане дать бой «Заре»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры