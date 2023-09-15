«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 18:30 мск. «Металлист 1925» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Металлист 1925» сейчас занимает 9 место, но потенциально способен быть выше.

А вот с атакой у команды складывается не очень. В 5 сыгранных матчах «Металлист 1925» настрелял всего 4 мяча.

Коэффициенты матча Металлист 1925 — Заря 1X2Новым игрокам 4.603.701.78Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» добыла важные очки. На выезде команда добыла ничью в матче с «Рухом» (1:1).

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А вот до того «Металлист 1925» разжился тремя зачетными баллами. На выезде харьковчане с минимальным счетом переиграли ЛНЗ.

«Металлист 1925» наверняка постарается дать бой луганчанам. Команда Эдмара и Олега Голодюка уж точно не будет отсиживаться в тылах.

«Заря»

Эта команда стартовала явно ниже ожиданий. Более того, ушел с тренерского мостика серб Ненад Лалатович.

Вот только на данный момент «Заря» занимает скромное 12 место. Да и выиграла команда лишь однажды в пяти встречах.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Заря» в квалификации Лиги Европы переиграла пражскую «Спарту» (2:1), но по сумме двух встреч все же вылетела из турнира.

А вот до того команда не сумела переиграть скромный «Минай» (1:1). Так что новому коучу Валерию Кривенцову есть, над чем задуматься.

И уж точно «Заря» постарается добыть викторию. Кривенцов относительно недавно работал в «Металлисте 1925», так что не понаслышке знает возможности соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.82.

На викторию «Металлиста 1925» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.65.

«Металлист 1925» в последних матчах весьма неплохо обороняется, вот и в этом матче явно даст бой луганчанам .

Наш прогноз — Победа «Металлиста 1925» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.