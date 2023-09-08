Аргентина сыграет на своем поле с Эквадором в рамках 1-го тура южноамериканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 03:00 мск. Аргентина — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Это будет первый поединок для Аргентины в квалификации на чемпионат мира 2026 года — турнир, действующим победителем которого она является.

Сборная сейчас команда номер один. Действующие чемпионы мира обыгрывают всех подряд, отгружая авоськи мячей в ворота соперников.

В четырех последних своих поединках, которые, правда, были контрольными, «альбиселестес» не пропустили ни разу. Причем забила в них команда 13 мячей.

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На сегодня у коллектива победная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, она же и беспроигрышная, так что Месси и компания — явный фаворит.

Эквадор

Эквадор также сыграет первый поединок в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Эквадорцы неплохо выступили на последнем мундиале 2022 года в Катаре. И пусть из группы выйти не удалось, южноамериканская сборная смотрелась достойно.

В своем последнем матче сборная Эквадор добыла викторию. Команде удалось на своем поле одолеть сборную Коста-Рики (3:1).

На сегодня у коллектива серия побед в три поединка, так что у него неплохая форма, которая вряд ли говорит о высоких шансах гостей хотя бы на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом Аргентину, коэффициент на победу которой равен 1,31. Успех Эквадора оценивается в 10,50, ничья — в 5,15.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,94.

Еще один вариант ставки — Аргентина выиграет 1-й и 2-й таймы за 2,73, ведь хозяева выиграли каждый из таймов в трех последних матчах.