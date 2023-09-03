3 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии сыграют «Лечче» и «Салернитана». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Лечче» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фанаты «Лечче» надеются, что их команда добьется успеха в домашнем матче. Клуб хорошо начал сезон. На данный момент в активе команды 4 очка.

«Лечче» в первом туре победил «Лацио» (2:1), а потом разошелся миром с «Фиорентиной» (2:2). Сейчас клуб идет на 7-й позиции в таблице Серии А.

Команда не уступала в пяти шести предыдущих встречах чемпионата Италии (2 победы, 3 ничьи). Есть шансы снова добиться успеха.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле «Лечче» приложит максимум усилий для победы. Болельщики будут гнать свою команду вперед. Есть отличная возможность подняться еще выше в турнирной таблице.

«Салернитана»

«Салернитана» на старте сезона показала себя миролюбивой командой. Клуб оба своих поединка закончил вничью.

Фанаты гостей хотят большего от своих любимцев. Как будет на этот раз? До этого «Салернитана» разошлась миром с «Ромой» (2:2), а также не победила «Удинезе» (1:1). В целом, команда сыграла вничью в 11 из 16 последних матчей в чемпионате Италии.

${VrezNews1}

Одна из проблем «Салернитаны» — оборона. Команда регулярно пропускает. Не стоит забывать, что клубу не удается сохранить ворота в неприкосновенности на протяжении 5 матчей Серии А.

«Салернитана» не является фаворитом. В гостях игра команды оставляет желать лучшего. В Серии А на выезде клуб не побеждает 10 встреч подряд (7 ничьих, 3 поражения).

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лечче» можно поставить за 2.07. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.00. Ничья оценена — в 3.43.

В предстоящем поединке команды будут осторожничать. Оба клуба сосредоточатся на оборонительных действиях. Можно заключить пари на ТМ 2.5 гола.

Если говорить об исходе, то у «Лечче» больше шансов добиться положительного результата. Команда играет на своем поле. Стоит поставить на победу хозяев с нулевой форой.