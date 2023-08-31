«Лугано» сыграет на своем поле с «Юнионом» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:30 мск. «Лугано» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лугано»

Эта команда относительно успешно стартовала в своем чемпионате. «Лугано» в 4 матчах набрал 9 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.

В 4 сыгранных поединках команда забила 10 мячей. А вот пропускает «Лугано» в среднем ровно гол за матч.

В первом поединке с «Юнионом» швейцарцы уступили. «Лугано» пропустил два безответных мяча на поле соперника.

Все прогнозы на Лигу Европы

До того команда добыла уверенную викторию. В рамках Кубка Швейцарии был разгромлен «Ганцвиль» (7:0).

В родных стенах швейцарцы явно будут активно атаковать. Шанс отыграть гандикап в два мяча у них имеются.

«Юнион»

Эта команда весьма неплохо стартовала в своем чемпионате. «Юнион» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 5 место в таблице.

Разумеется, команда поборется за самые высокие места. Впрочем, свои амбиции и цели у бельгийцев есть и на еврокубки.

В предыдущем туре своего чемпионата «Юнион» откровенно провалился. Команда пропустила четыре сухих мяча от «Мехелена».

Победа в первом матче со швейцарцами вышла уверенной. Между тем, никакой недооценки соперника перед ответной встречей нет и быть не может.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Бельгийцы намерены добыть положительный для себя результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Юниона» предлагают — 2.45.

На викторию «Лугано» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.48.

Бельгийцы по игре смотрятся предпочтительнее соперника , и наверняка постараются добыть повторную победу.

Наш прогноз — Победа «Юниона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.