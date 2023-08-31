ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Эдуард Сперцян«Пари НН» — «Краснодар» 0:1. Онлайн Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
    Все новости спорта

    «Лугано» ждет повторное разочарование?

    «Лугано» — «Юнион». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 31 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лугано Прогнозы на Юнион Прогнозы на Бельгия. Про Лига Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Юнион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лугано»
    «Лугано» сыграет на своем поле с «Юнионом» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:30 мск. «Лугано» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Лугано
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лугано 21:30 Юнион Юнион
  • Брюссель
    •

    «Лугано»

    Эта команда относительно успешно стартовала в своем чемпионате. «Лугано» в 4 матчах набрал 9 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.

    В 4 сыгранных поединках команда забила 10 мячей. А вот пропускает «Лугано» в среднем ровно гол за матч.

    В первом поединке с «Юнионом» швейцарцы уступили. «Лугано» пропустил два безответных мяча на поле соперника.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    До того команда добыла уверенную викторию. В рамках Кубка Швейцарии был разгромлен «Ганцвиль» (7:0).

    В родных стенах швейцарцы явно будут активно атаковать. Шанс отыграть гандикап в два мяча у них имеются.

    «Юнион»

    Эта команда весьма неплохо стартовала в своем чемпионате. «Юнион» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 5 место в таблице.

    Разумеется, команда поборется за самые высокие места. Впрочем, свои амбиции и цели у бельгийцев есть и на еврокубки.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 августа
  • «Аль-Иттихад» хочет «украсть» у «Ливерпуля» Салаха, Феликс просится в «Барселону», Верратти и Коутиньо поедут на Ближний Восток, а Миранчук вернется в «Торино»
  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата «Юнион» откровенно провалился. Команда пропустила четыре сухих мяча от «Мехелена».

    Победа в первом матче со швейцарцами вышла уверенной. Между тем, никакой недооценки соперника перед ответной встречей нет и быть не может.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Бельгийцы намерены добыть положительный для себя результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Юниона» предлагают — 2.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Лугано» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.48.

    Бельгийцы по игре смотрятся предпочтительнее соперника, и наверняка постараются добыть повторную победу.

    Наш прогноз — Победа «Юниона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Ханфманн — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Заневская — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Южный Судан — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч США — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Китай — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.88
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лугано» — «Юнион»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лугано» ждет повторное разочарование?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры