«Наполи»
Эта команда блестяще провела предыдущий сезон. «Наполи» уверенно выиграл Скудетто, причем сделал это досрочно и эффектно.
Наверняка неаполитанцы мечтают о повторении успеха. Состав у команды сильный, особенно это касается атакующей линии.
Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло
В своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Наполи» разобрался с новичком элиты «Фрозиноне» (3:1).
Три последних очных поединка с «Сассуоло» завершились победами неаполитанцев. Причем в них игроки «Наполи» забили 12 мячей, пропустив лишь один.
«Наполи» наверняка будет агрессивно атаковать. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия как раз отличились по разу в первом туре.
«Сассуоло»
Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Состав по именам у «Сассуолы» достаточно скромный.
Зато «Сассуоло» прошел в следующую стадию Кубка Италии. В овертайме команда разнесла в щепки оборону «Козенцы» (5:2).
Свой предыдущий поединок в рамках Серии А команда провела неудачно. «Сассуоло» дома по всем статьям уступил «Аталанте» (0:2).
В общем, проблемы в обороне никуда не делись. Да и вообще, команда явно не способна на равных противостоять чемпиону.
«Сассуоло» наверняка будет действовать от обороны. Гостям за счастье будет найти свой шанс у ворот соперника, а вот очки взять не получится.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.36.
На викторию «Сассуоло» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.89.
Неаполитанцы на голову сильнее соперника, и
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.