«Наполи» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Эта команда блестяще провела предыдущий сезон. «Наполи» уверенно выиграл Скудетто, причем сделал это досрочно и эффектно.

Наверняка неаполитанцы мечтают о повторении успеха. Состав у команды сильный, особенно это касается атакующей линии.

Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.335.608.00Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Наполи» разобрался с новичком элиты «Фрозиноне» (3:1).

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Три последних очных поединка с «Сассуоло» завершились победами неаполитанцев. Причем в них игроки «Наполи» забили 12 мячей, пропустив лишь один.

«Наполи» наверняка будет агрессивно атаковать. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия как раз отличились по разу в первом туре.

«Сассуоло»

Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Состав по именам у «Сассуолы» достаточно скромный.

Зато «Сассуоло» прошел в следующую стадию Кубка Италии. В овертайме команда разнесла в щепки оборону «Козенцы» (5:2).

Свой предыдущий поединок в рамках Серии А команда провела неудачно. «Сассуоло» дома по всем статьям уступил «Аталанте» (0:2).

В общем, проблемы в обороне никуда не делись. Да и вообще, команда явно не способна на равных противостоять чемпиону.

«Сассуоло» наверняка будет действовать от обороны. Гостям за счастье будет найти свой шанс у ворот соперника, а вот очки взять не получится.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.36.

На викторию «Сассуоло» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.89.

Неаполитанцы на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.