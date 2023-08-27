ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023 Джуд Беллингем«Сельта» — «Реал» 0:1. Онлайн Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • 00:38
    • «Реал» минимально обыграл «Сельту»
  • 00:08
    • Дубль Стерлинга помог «Челси» крупно победить «Лутон Таун»
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в матче Бундеслиги
  • 22:04
    • «Факел» и «Краснодар» поделили очки
  • 19:29
    • ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Наполи» обеспечит голевое шоу

    «Наполи» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •

    «Наполи»

    Эта команда блестяще провела предыдущий сезон. «Наполи» уверенно выиграл Скудетто, причем сделал это досрочно и эффектно.

    Наверняка неаполитанцы мечтают о повторении успеха. Состав у команды сильный, особенно это касается атакующей линии.

    Коэффициенты матча Наполи — Сассуоло

    1X2Новым игрокам
  • 1.335.608.00Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Наполи» разобрался с новичком элиты «Фрозиноне» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Три последних очных поединка с «Сассуоло» завершились победами неаполитанцев. Причем в них игроки «Наполи» забили 12 мячей, пропустив лишь один.

    «Наполи» наверняка будет агрессивно атаковать. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия как раз отличились по разу в первом туре.

    «Сассуоло»

    Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Состав по именам у «Сассуолы» достаточно скромный.

    Зато «Сассуоло» прошел в следующую стадию Кубка Италии. В овертайме команда разнесла в щепки оборону «Козенцы» (5:2).

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • 24/08/2023

    • Свой предыдущий поединок в рамках Серии А команда провела неудачно. «Сассуоло» дома по всем статьям уступил «Аталанте» (0:2).

    В общем, проблемы в обороне никуда не делись. Да и вообще, команда явно не способна на равных противостоять чемпиону.

    «Сассуоло» наверняка будет действовать от обороны. Гостям за счастье будет найти свой шанс у ворот соперника, а вот очки взять не получится.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сассуоло» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.89.

    Неаполитанцы на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Южный Судан — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Иордания — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Иран — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Словения — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сербия — Китай
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Сантос
  • Бокс
  • Сегодня в 15:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Кот д’Ивуар
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Дармштадт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикадзе — Касерес
  • Бокс
  • Сегодня в 16:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» обеспечит голевое шоу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры