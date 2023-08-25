«Нант»
Эта команда не хватает звезд с неба. «Нант» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 16 месте.
Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «канарейки» способны побороться за место в середине таблицы.
Коэффициенты матча Нант — Монако
Новый сезон команда начала неудачно. «Нант» в двух первых матчах Лиги 1 потерпел два поражения с общим счетом 1:4.
Минувший тур принес «канарейкам» полное разочарование. Команда вчистую уступила «Лиллю», пропустив два безответных мяча.
И уж точно «Нант» будет стремиться добыть первые очки в сезоне. Правда, последняя виктория над монегасками случилась почти 6 лет назад.
«Монако»
Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют довольно качественный подбор игроков.
Одну из ведущих ролей в атаке монегасков играет Александр Головин. Россиянин в прошлом сезоне проявил себя с очень выгодной стороны.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата монегаски разгромили «Страсбург» (3:0).
Лидерство в Лиге 1 явно подстегнет игроков команды на новые подвиги. Монегаски уж точно постараются закрепиться на вершине.
«Монако» явно не собирается сбавлять оборотов. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.84.
На викторию «Нанта» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.40.
Монегаски отлично выглядят в атаке, и явно
Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.