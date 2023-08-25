«Нант» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Эта команда не хватает звезд с неба. «Нант» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 16 месте.

Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «канарейки» способны побороться за место в середине таблицы.

Коэффициенты матча Нант — Монако 1X2Новым игрокам 4.303.951.78Бонус$9500

Новый сезон команда начала неудачно. «Нант» в двух первых матчах Лиги 1 потерпел два поражения с общим счетом 1:4.

Все прогнозы на Лигу 1

Минувший тур принес «канарейкам» полное разочарование. Команда вчистую уступила «Лиллю», пропустив два безответных мяча.

И уж точно «Нант» будет стремиться добыть первые очки в сезоне. Правда, последняя виктория над монегасками случилась почти 6 лет назад.

«Монако»

Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют довольно качественный подбор игроков.

Одну из ведущих ролей в атаке монегасков играет Александр Головин. Россиянин в прошлом сезоне проявил себя с очень выгодной стороны.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата монегаски разгромили «Страсбург» (3:0).

Лидерство в Лиге 1 явно подстегнет игроков команды на новые подвиги. Монегаски уж точно постараются закрепиться на вершине.

«Монако» явно не собирается сбавлять оборотов. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.84.

На викторию «Нанта» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.40.

Монегаски отлично выглядят в атаке, и явно начнут встречу максимально активно и эффективно .

Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.