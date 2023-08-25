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    Монегаски начинают и выигрывают

    «Нант» — «Монако». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Нант» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Августа 2023 года
    Нант
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    «Нант»

    Эта команда не хватает звезд с неба. «Нант» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 16 месте.

    Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «канарейки» способны побороться за место в середине таблицы.

    Коэффициенты матча Нант — Монако

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    Новый сезон команда начала неудачно. «Нант» в двух первых матчах Лиги 1 потерпел два поражения с общим счетом 1:4.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Минувший тур принес «канарейкам» полное разочарование. Команда вчистую уступила «Лиллю», пропустив два безответных мяча.

    И уж точно «Нант» будет стремиться добыть первые очки в сезоне. Правда, последняя виктория над монегасками случилась почти 6 лет назад.

    «Монако»

    Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют довольно качественный подбор игроков.

    Одну из ведущих ролей в атаке монегасков играет Александр Головин. Россиянин в прошлом сезоне проявил себя с очень выгодной стороны.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата монегаски разгромили «Страсбург» (3:0).

    Лидерство в Лиге 1 явно подстегнет игроков команды на новые подвиги. Монегаски уж точно постараются закрепиться на вершине.

    «Монако» явно не собирается сбавлять оборотов. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Нанта» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.40.

    Монегаски отлично выглядят в атаке, и явно начнут встречу максимально активно и эффективно.

    Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. Монегаски начинают и выигрывают
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