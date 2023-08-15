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    Смогут ли «Спарта» и «Копенгаген» выявить сильнейшего в основное время?

    «Спарта» — «Копенгаген». Ставки (к. 3.35) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пражская «Спарта» примет датский «Копенгаген» в рамках ответной игры. Поединок состоится 15 августа в 20:00 мск. «Спарта» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 20:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Спарта»

    Пражская команда уже успела провести четыре матча нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл победу во всех играх. Повержены были «Сигма» (2:0), «Злин» (1:0), «Пардубице» (5:2) и «Яблонец» (5:1).

    Таким образом, на данный момент «красные» имеют в своем активе двенадцать очков из двенадцати возможных. Команда из Праги занимает первое место в турнирной таблице. Именно «железные» являются главными фаворитами сезона в местном чемпионате.

    В прошлом сезоне команда из столицы Чехии смогла стать чемпионом страны. «Спарта» только по дополнительным показателя опередила вторую пражскую «Славию». Обе команды набрали по 78 очков в 35 матчах. Судьба золотых наград решалась в самых последних турах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во время межсезонья и подготовки к сезону подопечные Бриана Приске провели четыре товарищеских встречи. Сначала они проиграли «Высочине» (1:2), потом сыграли вничью с загребским «Динамо» (1:1) и «Чукаричками», а также победили «Андерлехт» (6:0).

    «Копенгаген»

    Команда из одноименного города уже прошла одну стадию квалификации Лиги чемпионов. На прошлом этапе квалификации датчане не заметили исландский «Брейдаблик», дважды уверенно его обыграв (2:0 и 6:3). Теперь же коллектив из Копенгагена не является фаворитом данного противостояния.

    Столичная команда также удачно стартовала в новом сезоне чемпионата Дании, набрав двенадцать очков в четырех играх. Коллектив из столицы страны смог переиграть «Люнгбю» (2:1), «Вайле» (3:2), «Раннерс» (4:0) и «Оденсе» (2:1). Сейчас «Копенгаген» уверенно лидирует в турнирной таблице.

    Если говорить о прошлом сезоне, то подопечные Якоба Нееструпа добыли чемпионский титул. За 32 матча они смогли набрать 59 очков и на четыре пункта обошли «Норшелланн», который стал вторым. Третий «Орхус» отстал от чемпиона на восемь баллов.

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    • В межсезонье команда из Копенгагена также проводила контрольные игры. Сначала она сломила сопротивление «Силькеборга» (2:1), затем оказалась сильнее «Шальке», а потом проиграла «Виктории» (2:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Спарту», коэффициент на победу которой равен 2,15.

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    Успех «Копенгагена» оценивается в 3,45, ничья — в 3,35.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время. Так как первая игра также завершилась вничью, то пусть все определить овертайм или серия пенальти.

    Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Спарта» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Спарта» и «Копенгаген» выявить сильнейшего в основное время?
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