«Лиллестрём» сыграет дома против «Викинга» в рамках 18-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 13 августа в 18:00 по московскому времени. «Лиллестрём» — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лиллестрём»

По итогам 17-ти матчей «Лиллестрём» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Команда из одноименного города внушительно отстала от тройки сильнейших, но вся борьба еще впереди.

На счету «канареек» 29 очков, а идущий третьим «Тромсё» имеет в своем активе 36 баллов. Эти команды играли между собой в прошлом туре. Встреча закончилась поражением «Лиллестрёма» со счетом 1:3.

Подопечные Гейра Бакке уступили во второй раз за последние 5 матчей чемпионата. Ранее «Лиллестрём» проиграл «Хёугесунну» (0:1). За этот период у команды из одноименного города также три победы. Были обыграны такие команды, как «Саннефьорд» (4:2), «Олесунн» (5:1) и «Хам-Кам» (3:1).

Все прогнозы на футбол

У «Лиллестрёма» 33 забитых мяча в чемпионате. По этому показателю «канарейки» занимают 4-е место, уступая «Будё-Глимт», «Викингу», «Мольде»

«Викинг»

Главное открытие нынешнего чемпионата Норвегии. «Викинг» в прошлом туре обыграл лидирующий в турнире «Будё-Глимт» (3:2) и приблизился к сопернику на расстоянии 3-х очков.

Сейчас команда из Ставангера идет второй в таблице, набрав 38 очков в 17-ти турах. В случае победы в предстоящей игре «Викинг» догонит «Будё-Глимт» как по количеству сыгранных матчей, так и по набранным баллам.

Победная серия «темно-синих» в чемпионате насчитывает 8 встреч. За этот период подопечные Бьярте Лунде Аарсхейма забили 19 мячей и пропустили 6 голов.

У «Викинга» 3 поражения в текущем сезоне, 2 из которых случились в гостях. Последний раз «темно-синие» проигрывали в конце мая, пропустив 5 мячей все от того же «Будё-Глимт» (1:5).

Прогноз и ставки

Фаворитом матча по мнению букмекеров является «Лиллестрём». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30.

Триумф «Викинга» оценен с коэффициентом 2.80, на ничью предлагают 3.80.

В 7-ми из 8-ми последних матчах «Викинг» пропускал не более одного мяча.

Наш прогноз и ставка — ИТМ1 (1,5) с коэффициентом 1.90.

«Викинг» не проигрывает в чемпионате более 2-х месяцев. Еще один вариант ставки — Фора (0) на «Викинг» за 2.10.