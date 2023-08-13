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    «Лиллестрём» дома много не забьет?

    «Лиллестрём» — «Викинг». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лиллестрём» — «Викинг»
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    «Лиллестрём»
    «Лиллестрём» сыграет дома против «Викинга» в рамках 18-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 13 августа в 18:00 по московскому времени. «Лиллестрём» — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лиллестрём»

    По итогам 17-ти матчей «Лиллестрём» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Команда из одноименного города внушительно отстала от тройки сильнейших, но вся борьба еще впереди.

    На счету «канареек» 29 очков, а идущий третьим «Тромсё» имеет в своем активе 36 баллов. Эти команды играли между собой в прошлом туре. Встреча закончилась поражением «Лиллестрёма» со счетом 1:3.

    Подопечные Гейра Бакке уступили во второй раз за последние 5 матчей чемпионата. Ранее «Лиллестрём» проиграл «Хёугесунну» (0:1). За этот период у команды из одноименного города также три победы. Были обыграны такие команды, как «Саннефьорд» (4:2), «Олесунн» (5:1) и «Хам-Кам» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    У «Лиллестрёма» 33 забитых мяча в чемпионате. По этому показателю «канарейки» занимают 4-е место, уступая «Будё-Глимт», «Викингу», «Мольде»

    «Викинг»

    Главное открытие нынешнего чемпионата Норвегии. «Викинг» в прошлом туре обыграл лидирующий в турнире «Будё-Глимт» (3:2) и приблизился к сопернику на расстоянии 3-х очков.

    Сейчас команда из Ставангера идет второй в таблице, набрав 38 очков в 17-ти турах. В случае победы в предстоящей игре «Викинг» догонит «Будё-Глимт» как по количеству сыгранных матчей, так и по набранным баллам.

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    • Победная серия «темно-синих» в чемпионате насчитывает 8 встреч. За этот период подопечные Бьярте Лунде Аарсхейма забили 19 мячей и пропустили 6 голов.

    У «Викинга» 3 поражения в текущем сезоне, 2 из которых случились в гостях. Последний раз «темно-синие» проигрывали в конце мая, пропустив 5 мячей все от того же «Будё-Глимт» (1:5).

    Прогноз и ставки

    Фаворитом матча по мнению букмекеров является «Лиллестрём». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30.

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    Триумф «Викинга» оценен с коэффициентом 2.80, на ничью предлагают 3.80.

    В 7-ми из 8-ми последних матчах «Викинг» пропускал не более одного мяча.

    Наш прогноз и ставка — ИТМ1 (1,5) с коэффициентом 1.90.

    «Викинг» не проигрывает в чемпионате более 2-х месяцев. Еще один вариант ставки — Фора (0) на «Викинг» за 2.10.

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    «Лиллестрём» — «Викинг»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лиллестрём» дома много не забьет?
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