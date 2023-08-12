ПСЖ встретится с «Лорьяном» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по мск. ПСЖ — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Этим летом в ПСЖ случились если не глобальные, то значительные изменения — ушел форвард Лионель Месси, главным тренером стал Луис Энрике, а Килиан Мбаппе и вовсе отстранен от команды.

К тому же, в скором времени к парижанам должен присоединиться форвард «Барселоны» Усман Дембеле, который может частично закрыть позицию Мбаппе, но в любом случае в матче против «Лорьяна» ПСЖ будет считаться безусловным фаворитом.

Коэффициенты матча ПСЖ — Лорьян 1X2Новым игрокам 1.305.809.00Бонус$9500

Команда провела 5 контрольных встреч этим летом, хоть состав парижан и не был оптимальным, все равно ПСЖ сыграл так себе. Команда проиграла «Сересо Осаке» (2:3) и миланскому «Интеру» (1:2).

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В последнем товарищеском матче ПСЖ разгромил «Чонбук Моторс» (3:0), а Неймар оформил дубль. Несмотря на это, на дистанции отсутствие Мбаппе будет чувствоваться.

Команда наверняка обыграет «Лорьян» 12 августа, но проблемы останутся. Луис Энрике поставил свой футбол парижской команде и матч 1-го тура Лиги 1 покажет, насколько ПСЖ готов к новому сезону.

«Лорьян»

В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки. Сразу же с 1-го тура команде предстоит сразиться с главным боссом чемпионата Франции.

«Лорьян» не сидел в сторонке и просто 5 товарищеских встреч этим летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.

Судя по прошлому сезону, «Лорьян» не так плохо выступал на чужом поле. Команда проиграла только 7 матчей из 19-и гостевых, заняв 10-е место в лиге по этому показателю.

Стоит отметить, что в 33-м туре прошлого сезона Лиги 1 «Лорьян» уже обыгрывал ПСЖ на его же поле (3:1). В том матче единственный гол парижан забил Килиан Мбаппе, а «Лорьян» выиграл все два тайма (2:1 и 1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают поставить за 1.30.

На викторию «Лорьяна» дают 9.00, ничья оценена в 5.70.

ПСЖ будет настроен взять реванш у соперника и победить в 1-м туре. Можно предположить, что парижане одержат уверенную победу, но также и пропустят.

Ставка и прогноз — Победа ПСЖ с форой -1.5 за 1.85. Также мы поставим на обе забьют за 1.83.