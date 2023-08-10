В четверг, 10 августа «Карабах» на своём поле сыграет против финского ХИКа. Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Карабах» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Для амбициозного «Карабаха» сезон в Лиге чемпионов сложился неудачно, команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув».

В двухматчевой дуэли с польским визави, «Карабаху» не хватило всего одного гола, чтобы остаться в игре (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).

Впереди у «скакунов» дуэль с чемпионом Финляндии — ХИКом и еще две стадии отбора, чтобы попасть в основную сетку Лиги Европы.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Азербайджана «Карабах» стартовал с домашнего поражения против команды «Зиря» (0:1). Следующий матч турнира действующий чемпион проведёт на выезде, 11 августа против команды «Туран».

ХИК

ХИК в последних матчах выглядит неплохо, за исключение поражения в матче с норвежским «Мольде» (0:2). Именно это фиаско лишило финскую команду Лиги чемпионов. Хотя в первой игре ХИК смог одолеть «Мольде», но с более скромным счетом (1:0).

Раундом ранее ХИК переиграл в Лиге чемпионов команду «Ларн» из Северной Ирландии. Удалось выиграть лишь в дополнительное время (3:2 — победу в пользу ХИКа).

В чемпионате Финляндии футболисты ХИКа продолжают лидировать. К 19-му туру чемпионы набрали 37 баллов, это на 2 очка больше, чем у преследователя — КуПСа.

Следующий матч чемпионата ХИК проведет 20 августа — это будет гостевая игра против «Интер» Турку. В последнем матче турнира команда смогла обыграть «Мариехамн» (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Карабаха» можно поставить за 1.30, ничью оценивают в 5.91, а на победу ХИКа — в 12.20.

Прогноз: «Карабах» — явный фаворит пары и должен проходить своего соперника. От «скакунов» можно ожидать уверенной победы.

Ставка: Фора «Карабаха» (-2) с коэффициентом 2.51.

Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.89.