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    «Карабах» забьет и не пропустит?

    «Карабах» — ХИК. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 10 августа 2023 года

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    «Карабах» — «Ракув». Лига чемпионов 2023/2024
    В четверг, 10 августа «Карабах» на своём поле сыграет против финского ХИКа. Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Карабах» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Карабах
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Карабах 19:00 ХИК ХИК
  • Хельсинки
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    «Карабах»

    Для амбициозного «Карабаха» сезон в Лиге чемпионов сложился неудачно, команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув».

    В двухматчевой дуэли с польским визави, «Карабаху» не хватило всего одного гола, чтобы остаться в игре (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).

    Впереди у «скакунов» дуэль с чемпионом Финляндии — ХИКом и еще две стадии отбора, чтобы попасть в основную сетку Лиги Европы.

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    В чемпионате Азербайджана «Карабах» стартовал с домашнего поражения против команды «Зиря» (0:1). Следующий матч турнира действующий чемпион проведёт на выезде, 11 августа против команды «Туран».

    ХИК

    ХИК в последних матчах выглядит неплохо, за исключение поражения в матче с норвежским «Мольде» (0:2). Именно это фиаско лишило финскую команду Лиги чемпионов. Хотя в первой игре ХИК смог одолеть «Мольде», но с более скромным счетом (1:0).

    Раундом ранее ХИК переиграл в Лиге чемпионов команду «Ларн» из Северной Ирландии. Удалось выиграть лишь в дополнительное время (3:2 — победу в пользу ХИКа).

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  • 06/08/2023

    • В чемпионате Финляндии футболисты ХИКа продолжают лидировать. К 19-му туру чемпионы набрали 37 баллов, это на 2 очка больше, чем у преследователя — КуПСа.

    Следующий матч чемпионата ХИК проведет 20 августа — это будет гостевая игра против «Интер» Турку. В последнем матче турнира команда смогла обыграть «Мариехамн» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Карабаха» можно поставить за 1.30, ничью оценивают в 5.91, а на победу ХИКа — в 12.20.

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    Прогноз: «Карабах» — явный фаворит пары и должен проходить своего соперника. От «скакунов» можно ожидать уверенной победы.

    Ставка: Фора «Карабаха» (-2) с коэффициентом 2.51.

    Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.89.

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    «Карабах» — ХИК: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» забьет и не пропустит?
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