«Хиберниан» сыграет на своем поле с «Люцерном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:30 мск. «Хиберниан» — «Люцерн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хиберниан»

Шотландцы известны своим бойцовским характером. «Хиберниан» способен дать бой фактически любому оппоненту.

При этом «Хиберниан» неудачно стартовал в своем чемпионате. Дома команда уступила «Сент-Миррену» со счетом 2:3.

А вот в предыдущем раунде Лиги конференций шотландцы прошли полпреда Андорры. По сумме двух встреч был обыгран «Интер Клуб Эскальдес» (7:3).

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Проблемы с надежностью тылов никуда не делись. Да и вообще, «Хибз» не помешало бы прибавить во всех игровых компонентах.

Наверняка шотландцы не будут отсиживаться в тылах. В домашнем поединке «Хиберниан» обязан и будет атаковать.

«Люцерн»

«Люцерн» также уже стартовал в своем чемпионате. По итогу трех сыгранных матчей команда набрала 4 очка.

Главной проблемой команды является слабоватая реализация. В 3 матчах чемпионата игроки «Люцерна» отличились всего три раза.

Свой последний поединок «Люцерн» провел неудачно. Команда уступила «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.

Правда, до того команда прошла шведский барьер в Лиге конференций. «Юргорден» был обыгран по сумме двух матчей (3:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть, как минимум, ничью. Швейцарцы относительно неплохо обороняются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Люцерна» предлагают — 2.30.

На викторию «Хиберниана» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

Фактор своего поля и нестабильность соперника помогут шотландцам добыть викторию.

Наш прогноз — Победа «Хиберниана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.