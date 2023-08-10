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    Сможет ли «Хиберниан» переиграть швейцарцев?

    «Хиберниан» — «Люцерн». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хиберниан» — «Люцерн»
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    «Хиберниан»
    «Хиберниан» сыграет на своем поле с «Люцерном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:30 мск. «Хиберниан» — «Люцерн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Хиберниан
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Хиберниан 21:30 Люцерн Люцерн
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Хиберниан»

    Шотландцы известны своим бойцовским характером. «Хиберниан» способен дать бой фактически любому оппоненту.

    При этом «Хиберниан» неудачно стартовал в своем чемпионате. Дома команда уступила «Сент-Миррену» со счетом 2:3.

    А вот в предыдущем раунде Лиги конференций шотландцы прошли полпреда Андорры. По сумме двух встреч был обыгран «Интер Клуб Эскальдес» (7:3).

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    Проблемы с надежностью тылов никуда не делись. Да и вообще, «Хибз» не помешало бы прибавить во всех игровых компонентах.

    Наверняка шотландцы не будут отсиживаться в тылах. В домашнем поединке «Хиберниан» обязан и будет атаковать.

    «Люцерн»

    «Люцерн» также уже стартовал в своем чемпионате. По итогу трех сыгранных матчей команда набрала 4 очка.

    Главной проблемой команды является слабоватая реализация. В 3 матчах чемпионата игроки «Люцерна» отличились всего три раза.

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    • Свой последний поединок «Люцерн» провел неудачно. Команда уступила «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.

    Правда, до того команда прошла шведский барьер в Лиге конференций. «Юргорден» был обыгран по сумме двух матчей (3:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть, как минимум, ничью. Швейцарцы относительно неплохо обороняются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Люцерна» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Хиберниана» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

    Фактор своего поля и нестабильность соперника помогут шотландцам добыть викторию.

    Наш прогноз — Победа «Хиберниана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Хиберниан» — «Люцерн»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Хиберниан» переиграть швейцарцев?
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