«Судува» сыграет на своем поле с «Дайнавой» Алитус в рамках 25-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 19:00 мск. «Судува» — «Дайнава» Алитус: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Судува»

Эта команда откровенно проваливает нынешний чемпионат. «Судува» вместо привычной борьбы за высокие места сражается за выживание.

Нынешнее 8 место в турнирной таблице ничего хорошего не сулит. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

Минувший тур также не принес команде положительных эмоций. «Судува» на выезде не смогла переиграть «Джюгас» Тельшяй (1:1).

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Последняя победа случилась еще в конце мая. В кубковом поединке «Судува» уверенно переиграла перволиговый «Нептунас» (2:0).

В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Ничего другого им просто не остается, ведь конкуренты также не дремлют.

«Дайнава» Алитус

Эта команда новый сезон проводит не столь ярко. Сейчас «Дайнава» Алитус пребывает на 6 месте в турнирной таблице.

В предыдущем туре «Дайнава» Алитус потерпела поражение. Дома команда не смогла устоять перед натиском «Шяуляя» (1:2).

До того «Дайнава» Алитус расписала мировую с «Кауно Жальгирисом» (1:1). Так что команде срочно нужно набирать очки.

Разумеется, что «Дайнаве» Алитус нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. Особенно это касается реализации, ведь забила команда лишь 20 мячей в 24 матчах.

И уж точно «Дайнава» Алитус едет в гости за очками. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Судувы» предлагают — 2.25.

На викторию «Дайнавы» Алитус дают — 2.65, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды имеют сложности с реализацией, что наверняка отразится на общем атакующем потенциале .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Победа «Судувы» за 2.25.