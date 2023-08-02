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    Распечатает ли «Астана» ворота хорватов?

    «Астана» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

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    «Астана» — «Динамо» Тбилиси. Лига чемпионов 2023/2024
    В среду, 2 августа «Астана» на своём поле сыграет против загребского «Динамо». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 17:00 (мск). «Астана» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Астана
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Астана 17:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Астана»

    «Астана» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов преодолела барьер в лице чемпиона Грузии — «Динамо» Тбилиси (1:1 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    В первом матче второго раунда ЛЧ астанчане проиграли лучшей команде Хорватии — загребскому «Динамо» (0:4). «Астана» скорее всего переберется из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

    «Астана» терпит фиаско и в чемпионате Казахстана. В 17-м туре внутреннего первенства действующий чемпион проиграл на выезде команде «Кызыл-Жар» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В турнирной таблице «Астана» идет на втором месте с активом в 39 очков. От лидера — команды «Ордабасы» отставание составляет три пункта.

    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» разгромило «Астану» в первом матче второго раунда Лиги чемпионов (4:0). Хет-трик на свой счет оформил хорватский полузащитник Лука Иванушеч. Ещё один мяч в ворота чемпиона Казахстана отправил нападающий Дарио Спикич.

    Набирает обороты чемпионат Хорватии, уже сыграны матчи 2-го тура. «Динамо» на выезде разгромил «Истру» (3:0) и набрал первые очки в турнире.

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    • Напомним, что действующий чемпион Хорватии с поражения стартовал во внутреннем первенстве страны. В первом туре загребское «Динамо» проиграл «Хайдуку» (1:2).

    Следущий матч чемпионата «Динамо» проведет 5 августа — это будет домашняя игра против лидера — ФК «Горица».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» можно поставить за 3.84, ничью оценивают в 3.52. А на победу «Динамо» Загреб — 1.96.

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    Прогноз: «Астана» вряд ли совершит камбэк в противостоянии с «Динамо», но дать бой хорватам намерена. Наш вариант — «Астана» сможет забить гол престижа в ворота команды из Загреба.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1 с коэффициентом 1.96.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. «Астана» и «Динамо» могут сыграть в верховой футбол.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.84.

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    «Астана» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Распечатает ли «Астана» ворота хорватов?
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