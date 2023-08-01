Ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций между «Партизани» и «Атлетик Эскальдес» состоится 1 августа в 21:45 мск. «Партизани» — «Атлетик Эскальдес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизани»

Для албанского клуба это будет четвертый поединок в новом сезоне. Все четыре он проведет в еврокубках. Хозяева стартовали с Лиги чемпионов.

В случае победы «Партизани» откроет серию положительных результатов. В прошлом матче с андоррским клубом команда одержала победу со счетом 1:0.

«Партизани» уже улучшил свой позапрошлогодний результат. В сезоне 2021/2022 клуб вылетел в первой стадии квалификации Лиги конференций.

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«Партизани» начал с ЛЧ, где в первом же раунде не справился с БАТЭ, проиграв с общим счетом 1:3.

«Атлетик Эскальдес»

Благодаря победе в чемпионате Андорры «Атлетик Эскальдес» получил шанс выступить в Лиге чемпионов, но этот шанс использован не был.

Клуб потерпел крупное поражение на предварительной стадии отборочного цикла, уступив со счетом 0:3 «Будучности» из Подгорицы.

Проиграв «Партизани» в первом матче в Лиге конференций, «Атлетик» установил серию неудачных результатов в домашних матчах еврокубка. Гости дважды проиграли с сухим счетом.

Это лишь второй сезон еврокубков для «Атлетика». Он не смог преодолеть первый раунд ЛК в прошлом году, рискует и в этом.

Прогноз и ставки

Согласно котировкам, шансов у «Атлетика» практически нет — 1.11 на хозяев и 20.0 на гостей. 30.0 букмекеры дают на проход андоррцев в следующий раунд.

«Атлетик» проиграл в прошлом матче, но с разницей не больше гола. «Партизани» не продемонстрировал высокой результативности, при этом ему будет достаточно минимальной победы и рваться вперед необходимости нет.

Полагаем, что хозяева одержат победу скромную по счету и в итоге «Эскальдес» выиграет с форой +1.5 (уступит с разницей не более гола). Коэффициент составляет 2.53.