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    Скромная победа «Партизани»

    «Партизани» — «Атлетик Эскальдес». Ставки (к. 2.53) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Партизани» — «Атлетик Эскальдес»
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    «Партизани» выиграл в прошлом матче 1:0
    Ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций между «Партизани» и «Атлетик Эскальдес» состоится 1 августа в 21:45 мск. «Партизани» — «Атлетик Эскальдес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Партизани
  • Тирана
    •  Партизани 21:45 Атлетик Клуб Эскальдес Атлетик Клуб Эскальдес
  • Эскальдес-Энгордань
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    «Партизани»

    Для албанского клуба это будет четвертый поединок в новом сезоне. Все четыре он проведет в еврокубках. Хозяева стартовали с Лиги чемпионов.

    В случае победы «Партизани» откроет серию положительных результатов. В прошлом матче с андоррским клубом команда одержала победу со счетом 1:0.

    «Партизани» уже улучшил свой позапрошлогодний результат. В сезоне 2021/2022 клуб вылетел в первой стадии квалификации Лиги конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Партизани» начал с ЛЧ, где в первом же раунде не справился с БАТЭ, проиграв с общим счетом 1:3.

    «Атлетик Эскальдес»

    Благодаря победе в чемпионате Андорры «Атлетик Эскальдес» получил шанс выступить в Лиге чемпионов, но этот шанс использован не был.

    Клуб потерпел крупное поражение на предварительной стадии отборочного цикла, уступив со счетом 0:3 «Будучности» из Подгорицы.

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  • 29/07/2023

    • Проиграв «Партизани» в первом матче в Лиге конференций, «Атлетик» установил серию неудачных результатов в домашних матчах еврокубка. Гости дважды проиграли с сухим счетом.

    Это лишь второй сезон еврокубков для «Атлетика». Он не смог преодолеть первый раунд ЛК в прошлом году, рискует и в этом.

    Прогноз и ставки

    Согласно котировкам, шансов у «Атлетика» практически нет — 1.11 на хозяев и 20.0 на гостей. 30.0 букмекеры дают на проход андоррцев в следующий раунд.

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    «Атлетик» проиграл в прошлом матче, но с разницей не больше гола. «Партизани» не продемонстрировал высокой результативности, при этом ему будет достаточно минимальной победы и рваться вперед необходимости нет.

    Полагаем, что хозяева одержат победу скромную по счету и в итоге «Эскальдес» выиграет с форой +1.5 (уступит с разницей не более гола). Коэффициент составляет 2.53.

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    «Партизани» — «Атлетик Эскальдес»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Скромная победа «Партизани»
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