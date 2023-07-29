«Аугсбург»
«Аугсбург» не столь успешно провел минувший чемпионат Германии. Команда финишировала на 15 месте — как раз над опасной зоной.
Летом немцы сыграли 4 контрольных матча. В них «Аугсбургу» удалось дважды победить при одном паритете.
Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Поражение от ПСВ (1:3) вышло вполне логичным, даже не глядя на статус оппонента.
«Аугсбург» противостоял амстердамцам лишь однажды. Три года назад немцы минимально уступили «Аяксу» в контрольной встрече.
Наверняка в этой встрече «Аугсбург» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, нынешним летом соперник выглядит не столь монолитно.
«Аякс»
Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Аякс» занял итоговое 3 место в турнирной таблице Эредивизии.
В новом сезоне амстердамцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, покинул команду один из ее лидеров Душан Тадич.
Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, «Андерлехту» «аяксиды» уступили со счетом 0:3.
Правда, затем «Аякс» исправился, переиграв скромный «Унтерхакинг» (5:3). Да и донецкий «Шахтер» был обыгран убедительно (3:0).
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Многое будет зависеть от лидера атак команды Мохаммеда Кудуса.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.24.
На викторию «Аугсбурга» дают — 2.68, ничья оценена — в 4.25.
Наш прогноз — Победа «Аякса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.01.