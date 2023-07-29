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    «Аякс» переиграет немцев

    «Аугсбург» — «Аякс». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Аякс»
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    Мохаммед Кудус
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. «Аугсбург» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Июля 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» не столь успешно провел минувший чемпионат Германии. Команда финишировала на 15 месте — как раз над опасной зоной.

    Летом немцы сыграли 4 контрольных матча. В них «Аугсбургу» удалось дважды победить при одном паритете.

    Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Поражение от ПСВ (1:3) вышло вполне логичным, даже не глядя на статус оппонента.

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    «Аугсбург» противостоял амстердамцам лишь однажды. Три года назад немцы минимально уступили «Аяксу» в контрольной встрече.

    Наверняка в этой встрече «Аугсбург» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, нынешним летом соперник выглядит не столь монолитно.

    «Аякс»

    Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Аякс» занял итоговое 3 место в турнирной таблице Эредивизии.

    В новом сезоне амстердамцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, покинул команду один из ее лидеров Душан Тадич.

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    • Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, «Андерлехту» «аяксиды» уступили со счетом 0:3.

    Правда, затем «Аякс» исправился, переиграв скромный «Унтерхакинг» (5:3). Да и донецкий «Шахтер» был обыгран убедительно (3:0).

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Многое будет зависеть от лидера атак команды Мохаммеда Кудуса.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 2.68, ничья оценена — в 4.25.

    Амстердамцы явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, плюс способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аякса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.01.

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    «Аугсбург» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Аякс» переиграет немцев
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