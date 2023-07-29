«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. «Аугсбург» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» не столь успешно провел минувший чемпионат Германии. Команда финишировала на 15 месте — как раз над опасной зоной.

Летом немцы сыграли 4 контрольных матча. В них «Аугсбургу» удалось дважды победить при одном паритете.

Последний спарринг не принес команде положительных эмоций. Поражение от ПСВ (1:3) вышло вполне логичным, даже не глядя на статус оппонента.

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«Аугсбург» противостоял амстердамцам лишь однажды. Три года назад немцы минимально уступили «Аяксу» в контрольной встрече.

Наверняка в этой встрече «Аугсбург» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, нынешним летом соперник выглядит не столь монолитно.

«Аякс»

Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Аякс» занял итоговое 3 место в турнирной таблице Эредивизии.

В новом сезоне амстердамцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, покинул команду один из ее лидеров Душан Тадич.

Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Например, «Андерлехту» «аяксиды» уступили со счетом 0:3.

Правда, затем «Аякс» исправился, переиграв скромный «Унтерхакинг» (5:3). Да и донецкий «Шахтер» был обыгран убедительно (3:0).

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Многое будет зависеть от лидера атак команды Мохаммеда Кудуса.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.24.

На викторию «Аугсбурга» дают — 2.68, ничья оценена — в 4.25.

Амстердамцы явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке , плюс способны прибавить по ходу встречи.

Наш прогноз — Победа «Аякса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.01.