«Краснодар»
«Краснодар» начал сезон с классной победы над московским «Динамо» в российской Премьер-лиге.
«Быки» спокойно разобрались с бело-голубыми — 3:1. И это даже несмотря на то, что игра проходила в Москве.
Коэффициенты матча Краснодар — Спартак
По сути, все стало ясно уже в начале второго тайма. «Краснодар» трижды поразил ворота динамовцев к 53-й минуте.
И здесь важно, что результат абсолютно по игре. Команда Владимира Ивича грамотно воспользовалась ошибками соперника в обороне.
Сложно сказать, как будет дальше, но с таким «Краснодаром» у всех будут проблемы.
«Спартак»
«Спартак» тем временем тоже порадовал своих болельщиков в минувшие выходные.
Красно-белые стартовали в чемпионате России с домашней победы над «Оренбургом».
Но, в отличие от «Краснодара», «Спартак» забил решающий гол только за несколько минут до финального свистка — 3:2.
За четверть часа до завершения основного времени команда Гильермо Абаскаля уступала со счетом 1:2, несмотря на то, что порой соперник находился под невероятным давлением.
Надо признать, что даже с учетом двух пропущенных мячей «Спартак» все равно провел хороший матч.
Прогноз и ставка
На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Спартака» — за 2.47.
Весной «Спартак» и «Краснодар» устроили триллер, завершившийся победой красно-белых со счетом 4:3.
Два предыдущих матча (один из них товарищеский) тоже остались за «Спартаком» — 4:1, 4:0.
Но если судить по недавней игре «Краснодара» с «Динамо», на этот раз команде Абаскаля будет сложно победить «быков».
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.
Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.14. «Краснодар» точно не будет отсиживаться в обороне на своем поле.