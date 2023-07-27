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    «Краснодар» и «Спартак» снова устроят перестрелку?

    «Краснодар» — «Спартак». Ставка (к. 2.34) и прогноз на Кубок России 27 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    «Спартак» в предыдущем матче против «Краснодара» одержал победу со счетом 4:3
    Московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 27 Июля 2023 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 20:00 Спартак Спартак
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    «Краснодар»

    «Краснодар» начал сезон с классной победы над московским «Динамо» в российской Премьер-лиге.

    «Быки» спокойно разобрались с бело-голубыми — 3:1. И это даже несмотря на то, что игра проходила в Москве.

    Коэффициенты матча Краснодар — Спартак

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    По сути, все стало ясно уже в начале второго тайма. «Краснодар» трижды поразил ворота динамовцев к 53-й минуте.

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    И здесь важно, что результат абсолютно по игре. Команда Владимира Ивича грамотно воспользовалась ошибками соперника в обороне.

    Сложно сказать, как будет дальше, но с таким «Краснодаром» у всех будут проблемы.

    «Спартак»

    «Спартак» тем временем тоже порадовал своих болельщиков в минувшие выходные.

    Красно-белые стартовали в чемпионате России с домашней победы над «Оренбургом».

    Но, в отличие от «Краснодара», «Спартак» забил решающий гол только за несколько минут до финального свистка — 3:2.

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  • 23/07/2023

    • За четверть часа до завершения основного времени команда Гильермо Абаскаля уступала со счетом 1:2, несмотря на то, что порой соперник находился под невероятным давлением.

    Надо признать, что даже с учетом двух пропущенных мячей «Спартак» все равно провел хороший матч.

    Прогноз и ставка

    На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Спартака» — за 2.47.

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    Весной «Спартак» и «Краснодар» устроили триллер, завершившийся победой красно-белых со счетом 4:3.

    Два предыдущих матча (один из них товарищеский) тоже остались за «Спартаком» — 4:1, 4:0.

    Но если судить по недавней игре «Краснодара» с «Динамо», на этот раз команде Абаскаля будет сложно победить «быков».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.14. «Краснодар» точно не будет отсиживаться в обороне на своем поле.

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Спартак» снова устроят перестрелку?
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