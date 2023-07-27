Московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 июля, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Краснодар» начал сезон с классной победы над московским «Динамо» в российской Премьер-лиге.

«Быки» спокойно разобрались с бело-голубыми — 3:1. И это даже несмотря на то, что игра проходила в Москве.

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По сути, все стало ясно уже в начале второго тайма. «Краснодар» трижды поразил ворота динамовцев к 53-й минуте.

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И здесь важно, что результат абсолютно по игре. Команда Владимира Ивича грамотно воспользовалась ошибками соперника в обороне.

Сложно сказать, как будет дальше, но с таким «Краснодаром» у всех будут проблемы.

«Спартак»

«Спартак» тем временем тоже порадовал своих болельщиков в минувшие выходные.

Красно-белые стартовали в чемпионате России с домашней победы над «Оренбургом».

Но, в отличие от «Краснодара», «Спартак» забил решающий гол только за несколько минут до финального свистка — 3:2.

За четверть часа до завершения основного времени команда Гильермо Абаскаля уступала со счетом 1:2, несмотря на то, что порой соперник находился под невероятным давлением.

Надо признать, что даже с учетом двух пропущенных мячей «Спартак» все равно провел хороший матч.

Прогноз и ставка

На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Спартака» — за 2.47.

Весной «Спартак» и «Краснодар» устроили триллер, завершившийся победой красно-белых со счетом 4:3.

Два предыдущих матча (один из них товарищеский) тоже остались за «Спартаком» — 4:1, 4:0.

Но если судить по недавней игре «Краснодара» с «Динамо», на этот раз команде Абаскаля будет сложно победить «быков».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.14. «Краснодар» точно не будет отсиживаться в обороне на своем поле.