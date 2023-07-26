«Ростов» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:45 мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина мощно провела прошлый сезон и намерена не сбавлять темп в нынешнем. «Ростов» отлично стартовал в РПЛ, а сейчас встретится с «Рубином», который точно не будет подарком.

Ростовчане ожидаемо обыграли «Факел» (2:1) в 1-м туре российской Премьер-лиги. Команда выглядела бодро, добив соперника во втором тайме. Примечательно, что «Ростов» нанес 7 ударов в створ ворот.

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Это не удивительно, ведь «Ростов» провел такую же отличную предсезонку, как и прошлый чемпионат. Команда выиграла 4 из 5-и контрольных матча, но предстоящий матч с «Рубином» не будет таким легким.

Все прогнозы на футбол

Ростовчане встретятся с командой, которая предельно мотивирована, и «Ростов» легко может просесть, тем более в Кубке России. Вполне возможно, что подопечные Карпина могут поделить очки или вовсе проиграть.

«Рубин»

Казанцы триумфально вернулись в РПЛ — 1-е место в Первой лиге, и первые очки в РПЛ после возвращения. Сейчас «Рубин» набирает ход, а «Ростов» может легко попасть под раздачу.

Ожидалось, что казанская команда не сразу вкатится в сезон, ведь уровень между РПЛ и Первой лигой довольно сильно разнится, но не тут-то было. «Рубин» в порядке и мотивирован выигрывать.

В 1-м туре РПЛ казанцы поделили очки с «Локомотивом» (2:2). Интересно, что команда вполне могла выиграть, но пропустила 2-й гол на 88-й минуте.

«Рубин» имеет все шансы набрать первые очки и в Кубке России, но команде вновь предстоит встретиться с мощным соперником «Ростовым», который не перестает побеждать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают поставить за 2.25. На викторию «Рубина» дают 3.20, ничья оценена в 3.40.

Казалось бы, что «Ростов» — явный фаворит в этом матче, но «Рубин» в 1-м туре РПЛ показал, что может противостоять таким серьезным соперникам.

Сделаем ставку на ничью в стартовом матче Кубка России.

Также поставим на фору «Рубина» 0 в 1-м тайме.