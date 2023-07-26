ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля Килиан МбаппеКажется, шейхи сошли с ума. «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе 700 млн евро — в год Мария ТимофееваСенсационный взлет Тимофеевой, титул Рублева и новые проблемы Зверева
    Все новости спорта

    Команды не смогут определить победителя

    «Ростов» — «Рубин». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Рубин Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Осипенко
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:45 мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 26 Июля 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:45 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина мощно провела прошлый сезон и намерена не сбавлять темп в нынешнем. «Ростов» отлично стартовал в РПЛ, а сейчас встретится с «Рубином», который точно не будет подарком.

    Ростовчане ожидаемо обыграли «Факел» (2:1) в 1-м туре российской Премьер-лиги. Команда выглядела бодро, добив соперника во втором тайме. Примечательно, что «Ростов» нанес 7 ударов в створ ворот.

    Коэффициенты матча Ростов — Рубин

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.403.20Бонус$9500
    •

    Это не удивительно, ведь «Ростов» провел такую же отличную предсезонку, как и прошлый чемпионат. Команда выиграла 4 из 5-и контрольных матча, но предстоящий матч с «Рубином» не будет таким легким.

    Все прогнозы на футбол

    Ростовчане встретятся с командой, которая предельно мотивирована, и «Ростов» легко может просесть, тем более в Кубке России. Вполне возможно, что подопечные Карпина могут поделить очки или вовсе проиграть.

    «Рубин»

    Казанцы триумфально вернулись в РПЛ — 1-е место в Первой лиге, и первые очки в РПЛ после возвращения. Сейчас «Рубин» набирает ход, а «Ростов» может легко попасть под раздачу.

    Ожидалось, что казанская команда не сразу вкатится в сезон, ведь уровень между РПЛ и Первой лигой довольно сильно разнится, но не тут-то было. «Рубин» в порядке и мотивирован выигрывать.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • Вчера

    • В 1-м туре РПЛ казанцы поделили очки с «Локомотивом» (2:2). Интересно, что команда вполне могла выиграть, но пропустила 2-й гол на 88-й минуте.

    «Рубин» имеет все шансы набрать первые очки и в Кубке России, но команде вновь предстоит встретиться с мощным соперником «Ростовым», который не перестает побеждать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают поставить за 2.25. На викторию «Рубина» дают 3.20, ничья оценена в 3.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Казалось бы, что «Ростов» — явный фаворит в этом матче, но «Рубин» в 1-м туре РПЛ показал, что может противостоять таким серьезным соперникам.

    Сделаем ставку на ничью в стартовом матче Кубка России.

    Также поставим на фору «Рубина» 0 в 1-м тайме.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Голубич — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Швейцария (жен) — Норвегия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Свентек — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чеккинато — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Мизолич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  1.73
  • Прогноз на матч Филс — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Имер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Деллиен — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сапата Миральес — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Зверев — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Де Йонг — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Пирош — О’Конелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут определить победителя
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры