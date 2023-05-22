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    Молодые бразильцы начнут активно

    Италия (до 20 лет) — Бразилия (до 20 лет). Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионат мира до 20 лет, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Италия (до 20 лет) — Бразилия (до 20 лет)
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    Роберт Ренан
    Италия (до 20 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 20 лет) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира до 20 лет. Матч пройдет 22 мая, начало — в 00:00 мск. Италия (до 20 лет) — Бразилия (до 20 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия (до 20 лет)

    Молодые итальянцы традиционно сильны. Вот только стабильности команде явно недостает, но списать это можно на издержки возраста.

    Вот только в двух своих последних матчах итальянцы не смогли победить. Правда, соперниками были сильные сверстники из Норвегии (2:2) и Германии (1:1).

    В своем последнем поединке команда добыла ничью. Италия (до 20 лет) спаслась в матче с молодыми немцами (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с бразильской молодежкой для команды проходят традиционно сложно. Из трех очных встреч Италия (до 20 лет) выиграла лишь однажды при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что в этой встрече итальянцам будет крайне сложно. Соперник выглядит предпочтительнее, да и своих проблем в игре масса.

    Бразилия (до 20 лет)

    Эта видится одним из фаворитов турнира. Бразилия (до 20 лет) способна пройти дистанцию на одном дыхании, да и состав у команды сильный.

    Бразилия (до 20 лет) весной провела ряд контрольных поединков. Правда, из серьезных оппонентов в соперниках были лишь уругвайцы, которых удалось обыграть (2:0).

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В контрольной встрече с одногодками из Ирака победить не удалось (1:1).

    До того Бразилия (до 20 лет) легко расправилась с узбеками (4:1). Между тем, на матч с итальянцами команда уж точно найдет максимальную мотивацию.

    Юные бразильцы наверняка будут действовать первым номером. Кадровые ресурсы у команды качественные, да и соперник отнюдь небезгрешен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 20 лет) предлагают — 1.67.

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    На викторию Италии (до 20 лет) дают — 4.75, ничья оценена — в 3.60.

    Бразилия (до 20 лет) смотрится сильнее оппонента, и явно постарается максимально оперативно вскрыть оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа Бразилии (до 20 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.02.

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    Италия (до 20 лет) — Бразилия (до 20 лет): прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. Молодые бразильцы начнут активно
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