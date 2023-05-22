Италия (до 20 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 20 лет) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира до 20 лет. Матч пройдет 22 мая, начало — в 00:00 мск. Италия (до 20 лет) — Бразилия (до 20 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия (до 20 лет)

Молодые итальянцы традиционно сильны. Вот только стабильности команде явно недостает, но списать это можно на издержки возраста.

Вот только в двух своих последних матчах итальянцы не смогли победить. Правда, соперниками были сильные сверстники из Норвегии (2:2) и Германии (1:1).

В своем последнем поединке команда добыла ничью. Италия (до 20 лет) спаслась в матче с молодыми немцами (1:1).

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Матчи с бразильской молодежкой для команды проходят традиционно сложно. Из трех очных встреч Италия (до 20 лет) выиграла лишь однажды при 2 поражениях.

Нет сомнений, что в этой встрече итальянцам будет крайне сложно. Соперник выглядит предпочтительнее, да и своих проблем в игре масса.

Бразилия (до 20 лет)

Эта видится одним из фаворитов турнира. Бразилия (до 20 лет) способна пройти дистанцию на одном дыхании, да и состав у команды сильный.

Бразилия (до 20 лет) весной провела ряд контрольных поединков. Правда, из серьезных оппонентов в соперниках были лишь уругвайцы, которых удалось обыграть (2:0).

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В контрольной встрече с одногодками из Ирака победить не удалось (1:1).

До того Бразилия (до 20 лет) легко расправилась с узбеками (4:1). Между тем, на матч с итальянцами команда уж точно найдет максимальную мотивацию.

Юные бразильцы наверняка будут действовать первым номером. Кадровые ресурсы у команды качественные, да и соперник отнюдь небезгрешен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 20 лет) предлагают — 1.67.

На викторию Италии (до 20 лет) дают — 4.75, ничья оценена — в 3.60.

Бразилия (до 20 лет) смотрится сильнее оппонента, и явно постарается максимально оперативно вскрыть оборону соперника .

Наш прогноз — Победа Бразилии (до 20 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.02.