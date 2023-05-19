«Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Сиднеем» в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:45 мск. «Мельбурн Сити» — «Сидней»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мельбурн Сити»

Эта команда выиграла регулярный чемпионат. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 11 очков.

У «Мельбурн Сити» прекрасная атака. В 26 матчах игроки команды наколотили уже 61 мяч, добыв 16 побед.

В своем предыдущем поединке команда добыла выездную ничью. «Мельбурн Сити» расписал паритет с «Сиднеем» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Так что в родных стенах «Мельбурн Сити» будет активно атаковать. Да и по игре команда смотрится мощнее соперника.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева начнут поединок активно. «Мельбурн Сити» постарается как можно быстрее открыть счет, что обеспечит психологическое преимущество.

«Сидней»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. Регулярный чемпионат «Сидней» завершил на 5 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой является откровенно слабая оборона. В 26 матчах чемпионата в воротах «Сиднея» побывало 39 мячей.

Ничья в первом поединке команду явно не устроила. Теперь нужно максимально сконцентрироваться на сдерживании атак сильного соперника.

До последней ничьей «Сидней» имел серию из 4 побед кряду. Так что в этом поединке команда явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Гости наверняка будут действовать вторым номером. У «Сиднея» будут все шансы использовать одну из своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.85.

На викторию «Сиднея» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

«Мельбурн Сити» уж точно постарается сыграть первым номером, и явно начнет встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.