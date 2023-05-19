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    «Мельбурн Сити» быстро возьмет свое

    «Мельбурн Сити» — «Сидней». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, чемпионат Австралии, 19 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мельбурн Сити» — «Сидней»
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    «Мельбурн Сити»
    «Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Сиднеем» в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:45 мск. «Мельбурн Сити» — «Сидней»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мельбурн Сити»

    Эта команда выиграла регулярный чемпионат. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 11 очков.

    У «Мельбурн Сити» прекрасная атака. В 26 матчах игроки команды наколотили уже 61 мяч, добыв 16 побед.

    В своем предыдущем поединке команда добыла выездную ничью. «Мельбурн Сити» расписал паритет с «Сиднеем» (1:1).

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    Так что в родных стенах «Мельбурн Сити» будет активно атаковать. Да и по игре команда смотрится мощнее соперника.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева начнут поединок активно. «Мельбурн Сити» постарается как можно быстрее открыть счет, что обеспечит психологическое преимущество.

    «Сидней»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. Регулярный чемпионат «Сидней» завершил на 5 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является откровенно слабая оборона. В 26 матчах чемпионата в воротах «Сиднея» побывало 39 мячей.

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    • Ничья в первом поединке команду явно не устроила. Теперь нужно максимально сконцентрироваться на сдерживании атак сильного соперника.

    До последней ничьей «Сидней» имел серию из 4 побед кряду. Так что в этом поединке команда явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Гости наверняка будут действовать вторым номером. У «Сиднея» будут все шансы использовать одну из своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Сиднея» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

    «Мельбурн Сити» уж точно постарается сыграть первым номером, и явно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    «Мельбурн Сити» — «Сидней»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. «Мельбурн Сити» быстро возьмет свое
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