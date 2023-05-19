«Мельбурн Сити»
Эта команда выиграла регулярный чемпионат. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 11 очков.
У «Мельбурн Сити» прекрасная атака. В 26 матчах игроки команды наколотили уже 61 мяч, добыв 16 побед.
В своем предыдущем поединке команда добыла выездную ничью. «Мельбурн Сити» расписал паритет с «Сиднеем» (1:1).
Так что в родных стенах «Мельбурн Сити» будет активно атаковать. Да и по игре команда смотрится мощнее соперника.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева начнут поединок активно. «Мельбурн Сити» постарается как можно быстрее открыть счет, что обеспечит психологическое преимущество.
«Сидней»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. Регулярный чемпионат «Сидней» завершил на 5 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой является откровенно слабая оборона. В 26 матчах чемпионата в воротах «Сиднея» побывало 39 мячей.
Ничья в первом поединке команду явно не устроила. Теперь нужно максимально сконцентрироваться на сдерживании атак сильного соперника.
До последней ничьей «Сидней» имел серию из 4 побед кряду. Так что в этом поединке команда явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
Гости наверняка будут действовать вторым номером. У «Сиднея» будут все шансы использовать одну из своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.85.
На викторию «Сиднея» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.
«Мельбурн Сити» уж точно постарается сыграть первым номером, и
Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.