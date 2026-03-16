В этом экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов и Кубке России. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 17 марта с коэффициентом для ставки за 4.29.

«Краснодар» — ЦСКА

Футбол. Кубок России

Начало 2026 года складывается для ЦСКА крайне неудачно. По результатам весеннего отрезка армейцев можно назвать одной из самых слабых команд РПЛ за этот период. Подопечные Фабио Челестини после зимней паузы в трёх первых турах чемпионата потерпели три поражения подряд.

Пока единственной игрой, которой болельщики армейцев действительно могут гордиться в 2026 году, остаётся матч против «Краснодара» в начале марта. Несмотря на последующие обсуждения, связанные с судейством, обвинениями в расизме и другими околофутбольными историями, на поле ЦСКА выглядел убедительнее соперника. Если бы команде повезло чуть больше в реализации моментов в первом тайме, итоговое преимущество могло оказаться значительно крупнее.

В сравнении с армейцами результаты «быков» в 2026 году выглядят немного лучше: команда одержала на одну победу больше и потерпела лишь два поражения. Тем не менее в игре краснодарцев хватает вопросов. Судя по реакции Мурада Мусаева, тренерский штаб пока не может найти решения сразу нескольким проблемам. Прежде всего это нестабильность в обороне, которая раньше считалась одной из сильных сторон команды. Кроме того, спад формы наблюдается у ряда ключевых игроков: давно не забивает Джон Кордоба, не лучшим образом выглядят Александр Черников и Виктор Са.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Несмотря на существующие трудности, «Краснодар» всё равно считается фаворитом ответной встречи. На своём поле команда регулярно обыгрывает ЦСКА — в четырёх последних домашних матчах краснодарцы побеждали армейцев с разницей в один мяч.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Челси» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

Первая встреча английского и французского клубов прошла неделю назад в Париже. Несмотря на итоговый счёт, действующий победитель Лиги чемпионов в целом выглядел убедительнее соперника. Тем не менее на протяжении всего матча было заметно, что оборона «ПСЖ» действует не без ошибок. «Челси» сумел воспользоваться своими шансами и дважды поразил ворота хозяев. Российский голкипер Матвей Сафонов в целом действовал уверенно, выручал партнёров, грамотно страховал защитников и хорошо работал ногами — эти качества позже отметил главный тренер Луис Энрике.

Сейчас становится всё заметнее, что за два с половиной месяца работы Лиаму Росеньору пока не удалось заметно улучшить игру лондонского клуба. В последних пяти официальных матчах команда потерпела три поражения. Единственная победа была одержана в Кубке Англии над соперником из Чемпионшипа — причём лишь в дополнительное время. В прошедшие выходные синие снова разочаровали болельщиков, уступив дома «Ньюкаслу».

Французская федерация футбола пошла навстречу «ПСЖ» и разрешила ему пропустить очередной тур чемпионата страны, который изначально был запланирован между двумя матчами с «Челси». Благодаря этому команда Луиса Энрике получила больше времени для подготовки к ответной встрече в Лондоне.

Несмотря на неудачную серию и крупное поражение в Париже со счётом 2:5, тренерский штаб «Челси» наверняка будет искать возможность переломить ход противостояния. У «ПСЖ» действительно есть слабые места, которыми можно воспользоваться.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.76.

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов

Команда Хосепа Гвардиолы уверенно выступила на общем этапе турнира, завершив его на восьмой позиции с 16 набранными очками. «Горожане» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Однако первая встреча с «Реалом» в 1/8 финала сложилась крайне неудачно. «Манчестер Сити» пропустил трижды уже в первой половине игры и в итоге уступил со счётом 0:3. При этом команда практически не создала серьёзных моментов у ворот соперника — показатель ожидаемых голов составил всего 0,56. Для коллектива такого уровня это крайне низкий показатель. Теперь, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, манчестерцам необходимо совершить впечатляющий камбэк.

Мадридцы завершили общий этап турнира на девятом месте, набрав 15 очков благодаря пяти победам. Поражение от «Бенфики» со счётом 2:4 в заключительном туре отправило «Реал» в стыковой раунд плей-офф, после которого команда смогла пробиться в 1/8 финала.

Первый матч против «Манчестер Сити» испанский клуб провёл практически безупречно. Мадридцы забили три мяча и не позволили сопернику отличиться. Главным героем встречи стал Федерико Вальверде, оформивший хет-трик. Более того, счёт мог стать ещё крупнее, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Ответная игра обещает получиться очень динамичной. С учётом атакующего потенциала обеих команд логично предположить, что матч будет богатым на забитые голы.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.48.

Общий коэффициент — 4.29.