«Мальорка»
«Мальорка» находится на 12-й строке, набрав в 33-х матчах 41 очко. Отрыв от зоны вылета составляет семь баллов, поэтому клуб, скорее всего, останется в элите.
Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.
Коэффициенты матча Мальорка — Кадис
Апрель «Мальорка» завершила гостевым поражением от мадридского «Атлетико» (1:3).
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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.
«Кадис»
У «Кадиса» есть 5 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в один балл над идущим на 18-м месте «Эспаньолом».
«Кадис» выиграл только две встречи из восьми последних, но набрал в целом 5 очков. Обыграв «Бетис» 2:0, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).
По факту три поражения у андалузцев были от непростых соперников. Они проиграли «Севилье», «Реалу», «Осасуне» и «Атлетико», поэтому хозяевам предстоит еще посражаться за прописку в элите.
В последних пяти поединках коллектив одержал только одну победу при трех поражениях, поэтому он демонстрирует не лучшую форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Кадиса» оценивается в 4,22, ничья — в 2,94.
В четырех последних матчах забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,34.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,77, ведь в трех из четырех последних матчей «Мальорки» было забито больше 2,5 голов.