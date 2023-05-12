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    Оторвется ли «Кадис» от зоны вылета?

    «Мальорка» — «Кадис». Ставки (к. 2.34) и прогноз на Примеру 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Кадис»
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    «Мальорка» занимает место в середине таблицы
    12 мая в Пальма де Мальорке «Мальорка» примет «Кадис» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 22:00 мск. «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Мальорка»

    «Мальорка» находится на 12-й строке, набрав в 33-х матчах 41 очко. Отрыв от зоны вылета составляет семь баллов, поэтому клуб, скорее всего, останется в элите.

    Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

    Коэффициенты матча Мальорка — Кадис

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  • 2.083.004.20Бонус$9500
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    Апрель «Мальорка» завершила гостевым поражением от мадридского «Атлетико» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Кадис»

    У «Кадиса» есть 5 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в один балл над идущим на 18-м месте «Эспаньолом».

    «Кадис» выиграл только две встречи из восьми последних, но набрал в целом 5 очков. Обыграв «Бетис» 2:0, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).

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    • По факту три поражения у андалузцев были от непростых соперников. Они проиграли «Севилье», «Реалу», «Осасуне» и «Атлетико», поэтому хозяевам предстоит еще посражаться за прописку в элите.

    В последних пяти поединках коллектив одержал только одну победу при трех поражениях, поэтому он демонстрирует не лучшую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Кадиса» оценивается в 4,22, ничья — в 2,94.

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    В четырех последних матчах забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,34.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,77, ведь в трех из четырех последних матчей «Мальорки» было забито больше 2,5 голов.

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    «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Кадис» от зоны вылета?
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