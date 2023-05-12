12 мая в Пальма де Мальорке «Мальорка» примет «Кадис» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 22:00 мск. «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» находится на 12-й строке, набрав в 33-х матчах 41 очко. Отрыв от зоны вылета составляет семь баллов, поэтому клуб, скорее всего, останется в элите.

Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

Коэффициенты матча Мальорка — Кадис 1X2Новым игрокам 2.083.004.20Бонус$9500

Апрель «Мальорка» завершила гостевым поражением от мадридского «Атлетико» (1:3).

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В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Кадис»

У «Кадиса» есть 5 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в один балл над идущим на 18-м месте «Эспаньолом».

«Кадис» выиграл только две встречи из восьми последних, но набрал в целом 5 очков. Обыграв «Бетис» 2:0, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).

По факту три поражения у андалузцев были от непростых соперников. Они проиграли «Севилье», «Реалу», «Осасуне» и «Атлетико», поэтому хозяевам предстоит еще посражаться за прописку в элите.

В последних пяти поединках коллектив одержал только одну победу при трех поражениях, поэтому он демонстрирует не лучшую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Кадиса» оценивается в 4,22, ничья — в 2,94.

В четырех последних матчах забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,34.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,77, ведь в трех из четырех последних матчей «Мальорки» было забито больше 2,5 голов.