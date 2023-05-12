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    Отправит ли «Кельну» во вторую Бундеслигу «Герту»?

    «Кельн» — «Герта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Бундеслига, 12 мая 2023 года

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    «Герта» выиграла в прошлом туре
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. «Кельн» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Мая 2023 года
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    «Кельн»

    Команда уже обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание позвощищи ей сохранить прописку в элите.

    В 31 матче «Кельн» выиграл только девять раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 42 гола.

    Коэффициенты матча Кёльн — Герта

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  • 1.833.754.20Бонус$9500
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    Минувший тур Бундеслиги как раз и принес клубу те самые баллы, которые оформили ему место в главном дивизионе страны. На выезде он сумел обыграть фаворита «Байер» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В шести последних поединках коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому можно говорить о его хорошей форме.

    «Герта»

    Команда на грани вылета из первой Бундеслиги. «Старая Дама» как раз замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

    В 31 матче «Герта» выиграла только в шести матчах. Это наряду с0 «Штутгартом» худший показатель в нынешнем чемпионате.

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    • Тем не менее, в своем предыдущем поединке команда не разочаровала. Дома берлинцы обыграли как раз вышеупомянутых «швабов» (2:1).

    Этот успех прервал серию из четырех поражений кряду, так что слухи о смерти коллектива, который на три очка отстает от зоны плей-офф, похоже, оказались несколько преувеличеными.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Герты» оценивается в 4,16, ничья — в 3,82.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Кельн» выиграет за 1,86, ведь «Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей.

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    «Кельн» — «Герта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Кельну» во вторую Бундеслигу «Герту»?
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