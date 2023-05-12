«Кельн» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. «Кельн» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Команда уже обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание позвощищи ей сохранить прописку в элите.

В 31 матче «Кельн» выиграл только девять раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 42 гола.

Коэффициенты матча Кёльн — Герта 1X2Новым игрокам 1.833.754.20Бонус$9500

Минувший тур Бундеслиги как раз и принес клубу те самые баллы, которые оформили ему место в главном дивизионе страны. На выезде он сумел обыграть фаворита «Байер» (2:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В шести последних поединках коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому можно говорить о его хорошей форме.

«Герта»

Команда на грани вылета из первой Бундеслиги. «Старая Дама» как раз замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

В 31 матче «Герта» выиграла только в шести матчах. Это наряду с0 «Штутгартом» худший показатель в нынешнем чемпионате.

Тем не менее, в своем предыдущем поединке команда не разочаровала. Дома берлинцы обыграли как раз вышеупомянутых «швабов» (2:1).

Этот успех прервал серию из четырех поражений кряду, так что слухи о смерти коллектива, который на три очка отстает от зоны плей-офф, похоже, оказались несколько преувеличеными.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Герты» оценивается в 4,16, ничья — в 3,82.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Кельн» выиграет за 1,86, ведь «Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей.