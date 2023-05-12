«Кельн»
Команда уже обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 11 место в таблице и отрыв в 10 очков от зоны плей-офф за выживание позвощищи ей сохранить прописку в элите.
В 31 матче «Кельн» выиграл только девять раз. Да и забивают «Козлы» с заметным скрипом: всего 42 гола.
Коэффициенты матча Кёльн — Герта
Минувший тур Бундеслиги как раз и принес клубу те самые баллы, которые оформили ему место в главном дивизионе страны. На выезде он сумел обыграть фаворита «Байер» (2:1).
В шести последних поединках коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому можно говорить о его хорошей форме.
«Герта»
Команда на грани вылета из первой Бундеслиги. «Старая Дама» как раз замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.
В 31 матче «Герта» выиграла только в шести матчах. Это наряду с0 «Штутгартом» худший показатель в нынешнем чемпионате.
Тем не менее, в своем предыдущем поединке команда не разочаровала. Дома берлинцы обыграли как раз вышеупомянутых «швабов» (2:1).
Этот успех прервал серию из четырех поражений кряду, так что слухи о смерти коллектива, который на три очка отстает от зоны плей-офф, похоже, оказались несколько преувеличеными.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Герты» оценивается в 4,16, ничья — в 3,82.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.
Еще один вариант ставки — «Кельн» выиграет за 1,86, ведь «Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей.