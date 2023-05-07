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    А голов-то будет много!

    «Наполи» — «Фиорентина». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Серия А, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Фиорентина»
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    Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Мая 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:00 Фиорентина Фиорентина
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    «Наполи»

    В предыдущем туре «Наполи» наконец-то официально стал чемпионом Италии. Спустя 33 года неаполитанцы вновь сильнейшие в стране!

    И уж точно ни у кого нет сомнений в легитимности этого Скудетто. «Наполи» смотрелся сильнее всех, а Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен стали настоящими открытиями сезона.

    Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.754.10Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. Однако даже ничья с «Удинезе» (1:1) стала чемпионской.

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    И уж наверняка Лучано Спаллетти выставит на эту встречу основной состав. Перед родной публикой нужно предстать в оптимальном чемпионском сочетании!

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Родные стены и прекрасное настроение станут верными помощниками неаполитанцев.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы сейчас находятся на 8 месте в таблице. «Фиорентина» уже вряд ли поднимется выше, ведь много очков потеряно на дистанции.

    Команда слишком часто играет вничью: уже 10 раз. Да и 11 поражений — многовато, как для претендента на выход в еврокубки.

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    • В минувшем туре команда вновь осталась верной себе. На выезде «Фиорентина» устроила перестрелку с «Салернитаной» (3:3).

    До того «фиалки» выдали голевой спектакль. Дома команда разнесла на фрагменты оборону аутсайдера «Сампдории» (5:0).

    «Фиорентина» уж точно будет стараться дай бой новоиспеченному чемпиону. Гости в последних матчах явно раззабивались.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.80.

    Гости в последних матчах явно поднаторели в плане результативности, да и «Наполи» перед своими трибунами уж точно проявит атакующую активность.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Фора «Наполи» -1.5 за 3.00.

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    «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. А голов-то будет много!
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