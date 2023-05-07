«Наполи» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

В предыдущем туре «Наполи» наконец-то официально стал чемпионом Италии. Спустя 33 года неаполитанцы вновь сильнейшие в стране!

И уж точно ни у кого нет сомнений в легитимности этого Скудетто. «Наполи» смотрелся сильнее всех, а Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен стали настоящими открытиями сезона.

Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина 1X2Новым игрокам 1.853.754.10Бонус$9500

В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. Однако даже ничья с «Удинезе» (1:1) стала чемпионской.

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И уж наверняка Лучано Спаллетти выставит на эту встречу основной состав. Перед родной публикой нужно предстать в оптимальном чемпионском сочетании!

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Родные стены и прекрасное настроение станут верными помощниками неаполитанцев.

«Фиорентина»

Флорентийцы сейчас находятся на 8 месте в таблице. «Фиорентина» уже вряд ли поднимется выше, ведь много очков потеряно на дистанции.

Команда слишком часто играет вничью: уже 10 раз. Да и 11 поражений — многовато, как для претендента на выход в еврокубки.

В минувшем туре команда вновь осталась верной себе. На выезде «Фиорентина» устроила перестрелку с «Салернитаной» (3:3).

До того «фиалки» выдали голевой спектакль. Дома команда разнесла на фрагменты оборону аутсайдера «Сампдории» (5:0).

«Фиорентина» уж точно будет стараться дай бой новоиспеченному чемпиону. Гости в последних матчах явно раззабивались.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.80.

На викторию «Фиорентины» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.80.

Гости в последних матчах явно поднаторели в плане результативности , да и «Наполи» перед своими трибунами уж точно проявит атакующую активность.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Фора «Наполи» -1.5 за 3.00.