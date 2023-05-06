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    Обойдет ли «Борнмут» «Челси»?

    «Борнмут» — «Челси». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Челси»
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    «Челси» на девять очков опережает зону вылета
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Борнмут
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    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 34-х сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков. В случае победы он обойдет нынешнего соперника, с которым у них поровну баллов.

    Несколько дней назад коллектив одержал важнейшую домашнюю победу с разгромным результатом над «Лидсом» (4:1).

    Коэффициенты матча Борнмут — Челси

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    Теперь команда Гари О′Нила находится на расстоянии девяти очков от зоны вылета. Очевидно, что им вряд ли что-то помешает остаться в элитном дивизионе.

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    Также стоит отметить, что «Борнмут» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ при одном поражении, поэтому «Вишни» находятся в отличной форме.

    «Челси»

    «Синие» уже откровенно доигрывают этот неудачный для себя сезон. На данный момент команда из Лондона занимает только 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе столичного коллектива 39 очков.

    «Аристократы» лишь на девять пунктов опережают зону вылета. Конечно, она им вряд ли грозит, но сам этот факт выглядит печально. Не помогла и смена тренера. Совсем недавно Грэма Поттера у руля команды из Лондона сменил Фрэнк Лэмпард.

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  • Вчера

    • Пару недель назад «Челси» также прекратил борьбу в Лиге чемпионов. Лондонская команда дважды уступила мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала и покинула турнир.

    Сейчас у коллектива серия из шести поражений кряду во всех турнирах. А без побед лондонцы и вовсе уже девять встреч. Последний раз команда побеждала еще 11 марта в матче против «Лестера» (3:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все же считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Борнмута» оценивается в 3,41, ничья — в 3,55.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,96.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет за 3,41, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева победили.

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    «Борнмут» — «Челси»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Борнмут» «Челси»?
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