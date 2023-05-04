«Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Фриуланцы проводят очередной блеклый сезон. Удинцы ни на что не претендуют, скромно осев на 13 месте в турнирной таблице.

Команду традиционно захватил ничейный синдром. 12 паритетов в 32 матчах — явный перебор даже для скромняг из Удине.

Коэффициенты матча Удинезе — Наполи 1X2Новым игрокам 4.803.651.75Бонус$9500

В своем последнем поединке команда уступила. «Удинезе» на выезде не смог сдержать атаки одного из аутсайдеров «Лечче» (1:0).

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В матче первого круга удинцы дали знатный бой лидеру, уступив со счетом 3:2. Да и вообще, матчи с неаполитанцами для «Удинезе» редко приносят очки.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться отсрочить чемпионство неаполитанцев. Ершистые фриуланцы могут настроиться на отдельный поединок.

«Наполи»

Неаполитанцы ждут не дождутся, когда официально станут чемпионами. Долгожданный титул может прийти уже в этом туре!

Для Скудетто команде достаточно не проиграть. Более того, даже в случае поражения и потери очков «Лацио» неаполитанцы станут де-юре недосягаемыми.

В минувшем туре команда не смогла победить «Салернитану» (1:1). Впрочем, до того «Наполи» минимально переиграл «Старую Сеньору».

На месте и лидеры Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Именно они будут ударной силой гостей в этой встрече.

«Наполи» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.

На викторию «Удинезе» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.60.

Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, и точно с первых минут понесутся вперед .

Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Фора «Наполи» -1.5 за 3.00.