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    Быстрая коронация «Наполи»?

    «Удинезе» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Серия А, 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Мая 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Удинезе»

    Фриуланцы проводят очередной блеклый сезон. Удинцы ни на что не претендуют, скромно осев на 13 месте в турнирной таблице.

    Команду традиционно захватил ничейный синдром. 12 паритетов в 32 матчах — явный перебор даже для скромняг из Удине.

    Коэффициенты матча Удинезе — Наполи

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    В своем последнем поединке команда уступила. «Удинезе» на выезде не смог сдержать атаки одного из аутсайдеров «Лечче» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В матче первого круга удинцы дали знатный бой лидеру, уступив со счетом 3:2. Да и вообще, матчи с неаполитанцами для «Удинезе» редко приносят очки.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться отсрочить чемпионство неаполитанцев. Ершистые фриуланцы могут настроиться на отдельный поединок.

    «Наполи»

    Неаполитанцы ждут не дождутся, когда официально станут чемпионами. Долгожданный титул может прийти уже в этом туре!

    Для Скудетто команде достаточно не проиграть. Более того, даже в случае поражения и потери очков «Лацио» неаполитанцы станут де-юре недосягаемыми.

  • Серия А. «Салернитана» отсрочила чемпионство «Наполи»
  • Итоги 32-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 01/05/2023

    • В минувшем туре команда не смогла победить «Салернитану» (1:1). Впрочем, до того «Наполи» минимально переиграл «Старую Сеньору».

    На месте и лидеры Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Именно они будут ударной силой гостей в этой встрече.

    «Наполи» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Удинезе» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.60.

    Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, и точно с первых минут понесутся вперед.

    Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Фора «Наполи» -1.5 за 3.00.

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    «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Быстрая коронация «Наполи»?
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