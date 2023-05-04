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    «Болонья» огорчит поклонников «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Болонья». Прогноз (к. 2.60) и ставки на чемпионат Италии 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Болонья»
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    «Болонья» ни разу не забивала только в двух из десяти предыдущих матчей на выезде
    «Эмполи» сыграет на своем поле против «Болоньи» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Мая 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Безвыигрышная серия команды Паоло Дзанетти составляет уже четыре матча.

    Коэффициенты матча Эмполи — Болонья

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  • 2.953.152.50Бонус$9500
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    После гостевой ничьей с «Миланом» (0:0) «Эмполи» проиграл «Кремонезе», «Интеру» и «Сассуоло».

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    И в целом «Эмполи» ужасно проводит вторую половину сезона. Взять хотя бы десять предыдущих туров — здесь у тосканцев семь поражений.

    На своем поле «Эмполи» проиграл три из четырех последних матчей.

    «Болонья»

    «Болонья» тем временем набрал 45 очков и находится на восьмой строчке.

    «Болонья» может спокойно завершать сезон, вылет ей уже не грозит, выход в еврокубки — тоже. В оставшихся матчах можно играть в свое удовольствие.

    В отличие от ближайшего соперника, команда Тиаго Мотты потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах.

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    • А в прошлом туре «Болонья» отобрала очки у «Ювентуса» (1:1). При этом отыгрываться здесь пришлось туринскому клубу.

    «Болонья» ни разу не забивала только в двух из десяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Болоньи» — за 2.55.

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    «Эмполи» позарез нужны очки, чтобы не очутиться в зоне вылета, но с такой игрой будет непросто добиться положительного результата в матчем с таким неприятным соперником, как «Болонья».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.60.

    В данном случае это оптимальный вариант. Но вполне вероятно, что «Болонья» расстроит местных болельщиков.

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    «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. «Болонья» огорчит поклонников «Эмполи»?
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