«Эмполи» сыграет на своем поле против «Болоньи» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

Безвыигрышная серия команды Паоло Дзанетти составляет уже четыре матча.

Коэффициенты матча Эмполи — Болонья 1X2Новым игрокам 2.953.152.50Бонус$9500

После гостевой ничьей с «Миланом» (0:0) «Эмполи» проиграл «Кремонезе», «Интеру» и «Сассуоло».

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И в целом «Эмполи» ужасно проводит вторую половину сезона. Взять хотя бы десять предыдущих туров — здесь у тосканцев семь поражений.

На своем поле «Эмполи» проиграл три из четырех последних матчей.

«Болонья»

«Болонья» тем временем набрал 45 очков и находится на восьмой строчке.

«Болонья» может спокойно завершать сезон, вылет ей уже не грозит, выход в еврокубки — тоже. В оставшихся матчах можно играть в свое удовольствие.

В отличие от ближайшего соперника, команда Тиаго Мотты потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах.

А в прошлом туре «Болонья» отобрала очки у «Ювентуса» (1:1). При этом отыгрываться здесь пришлось туринскому клубу.

«Болонья» ни разу не забивала только в двух из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Болоньи» — за 2.55.

«Эмполи» позарез нужны очки, чтобы не очутиться в зоне вылета, но с такой игрой будет непросто добиться положительного результата в матчем с таким неприятным соперником, как «Болонья».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.60.

В данном случае это оптимальный вариант. Но вполне вероятно, что «Болонья» расстроит местных болельщиков.