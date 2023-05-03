«Хетафе»
Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Хетафе» занимает 19-е место в зоне вылета турнирной таблицы с 31-м баллом в активе. До безопасной строчки два очка.
За 6 туров до конца чемпионата мадридцы поставили себя в сложное положение. Сейчас необходимо набирать очки в каждом матче, а предстоящая встреча с «Сельтой» во много станет определяющей.
Коэффициенты матча Хетафе — Сельта
В последних 6-ти матчах в Примере у «асулонес» дела шли не лучшим образом. Клуб ни разу не выиграл, четырежды проиграв и дважды сыграв вничью.
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В трех последних поединках коллектив лишь уступал своим соперникам, поэтому ему будет сложно рассчитывать на очки в грядущей встрече.
«Сельта»
Команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 13-е место в турнирной таблице Примеры с отрывом в восемь очков от зоны вылета.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 32 матчах игроки клуба из Виго отличились всего 38 забитыми мячами.
Позапрошлый тур принес команде 3 очка. В родных стенах «Сельта» с минимальным счетом одолела «Эльче» (1:0), но после этого снова проиграла — «Вильярреалу» (1:3).
Вышеуказанная победа остается единственной для коллектива в шести последних поединках, так что форма галисийцев оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Хетафе», коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Сельта» оценивается в 3,12, ничья — в 3,00.
Хозяевам крайне важно побеждать, тогда как гости практически лишены турнирной мотивации.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,59.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,63, ведь в двух из трех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.