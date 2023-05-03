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    Останется ли «Хетафе» в зоне вылета?

    «Хетафе» — «Сельта». Ставка (к. 2.59) и прогноз на Примеру 3 мая 2023 года

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    «Хетафе» на грани вылета
    «Хетафе» примет «Сельту» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи в 23:00 мск. «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2023 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Хетафе»

    Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Хетафе» занимает 19-е место в зоне вылета турнирной таблицы с 31-м баллом в активе. До безопасной строчки два очка.

    За 6 туров до конца чемпионата мадридцы поставили себя в сложное положение. Сейчас необходимо набирать очки в каждом матче, а предстоящая встреча с «Сельтой» во много станет определяющей.

    Коэффициенты матча Хетафе — Сельта

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    В последних 6-ти матчах в Примере у «асулонес» дела шли не лучшим образом. Клуб ни разу не выиграл, четырежды проиграв и дважды сыграв вничью.

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    В трех последних поединках коллектив лишь уступал своим соперникам, поэтому ему будет сложно рассчитывать на очки в грядущей встрече.

    «Сельта»

    Команда традиционно выступает не столь ярко. На данный момент «Сельта» занимает скромное 13-е место в турнирной таблице Примеры с отрывом в восемь очков от зоны вылета.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 32 матчах игроки клуба из Виго отличились всего 38 забитыми мячами.

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    • Позапрошлый тур принес команде 3 очка. В родных стенах «Сельта» с минимальным счетом одолела «Эльче» (1:0), но после этого снова проиграла — «Вильярреалу» (1:3).

    Вышеуказанная победа остается единственной для коллектива в шести последних поединках, так что форма галисийцев оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хетафе», коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Сельта» оценивается в 3,12, ничья — в 3,00.

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    Хозяевам крайне важно побеждать, тогда как гости практически лишены турнирной мотивации.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,59.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,63, ведь в двух из трех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Хетафе» в зоне вылета?
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