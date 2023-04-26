«Сельта»
Клуб из Виго нынешний сезон проводит традиционно неровно. Текущее 12 место вряд ли сойдет за успешный результат.
«Сельта» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились всего 36 раз.
Коэффициенты матча Сельта — Эльче
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. На выезде «Сельта» по всем статьям уступила «Реалу» (2:0).
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«Сельта» уже больше месяца не знает вкуса побед. Впрочем, вылет команде не грозит, да и за еврокубки побороться не получится.
В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы «Сельте» побеждать, да и соперник откровенно слабый.
«Эльче»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.
Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности. В 30 матчах игроки клуба забили всего 20 мячей.
Шансов на спасение у «Эльче» фактически не осталось. Да и еще осенью было потеряно слишком многое.
Два последних очных поединка с «Сельтой» завершились для команды поражениями. К тому же, эти встречи традиционно не изобилуют голами.
Математические шансы на сохранение прописки в Примере у команды пока есть. Впрочем, «Эльче», похоже, уже нужно думать о следующем сезоне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.36.
На викторию «Эльче» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.75.
«Сельта» давненько не побеждала, и уж
Наш прогноз — Фора «Сельты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.