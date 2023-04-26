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    «Сельта» не заметит аутсайдера

    «Сельта» — «Эльче». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 26 апреля 2023 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 23:00 мск. «Сельта» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Апреля 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Сельта»

    Клуб из Виго нынешний сезон проводит традиционно неровно. Текущее 12 место вряд ли сойдет за успешный результат.

    «Сельта» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились всего 36 раз.

    Коэффициенты матча Сельта — Эльче

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    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. На выезде «Сельта» по всем статьям уступила «Реалу» (2:0).

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    «Сельта» уже больше месяца не знает вкуса побед. Впрочем, вылет команде не грозит, да и за еврокубки побороться не получится.

    В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы «Сельте» побеждать, да и соперник откровенно слабый.

    «Эльче»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.

    Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности. В 30 матчах игроки клуба забили всего 20 мячей.

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    • Шансов на спасение у «Эльче» фактически не осталось. Да и еще осенью было потеряно слишком многое.

    Два последних очных поединка с «Сельтой» завершились для команды поражениями. К тому же, эти встречи традиционно не изобилуют голами.

    Математические шансы на сохранение прописки в Примере у команды пока есть. Впрочем, «Эльче», похоже, уже нужно думать о следующем сезоне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Эльче» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.75.

    «Сельта» давненько не побеждала, и уж наверняка постарается сделать это в матче с аутсайдером.

    Наш прогноз — Фора «Сельты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Сельта» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сельта» не заметит аутсайдера
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