«Сельта» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 23:00 мск. «Сельта» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Клуб из Виго нынешний сезон проводит традиционно неровно. Текущее 12 место вряд ли сойдет за успешный результат.

«Сельта» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились всего 36 раз.

Коэффициенты матча Сельта — Эльче 1X2Новым игрокам 1.325.0010.50Фрибет$40

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. На выезде «Сельта» по всем статьям уступила «Реалу» (2:0).

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«Сельта» уже больше месяца не знает вкуса побед. Впрочем, вылет команде не грозит, да и за еврокубки побороться не получится.

В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы «Сельте» побеждать, да и соперник откровенно слабый.

«Эльче»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.

Вот только с реализацией у команды имеются заметные сложности. В 30 матчах игроки клуба забили всего 20 мячей.

Шансов на спасение у «Эльче» фактически не осталось. Да и еще осенью было потеряно слишком многое.

Два последних очных поединка с «Сельтой» завершились для команды поражениями. К тому же, эти встречи традиционно не изобилуют голами.

Математические шансы на сохранение прописки в Примере у команды пока есть. Впрочем, «Эльче», похоже, уже нужно думать о следующем сезоне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.36.

На викторию «Эльче» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.75.

«Сельта» давненько не побеждала, и уж наверняка постарается сделать это в матче с аутсайдером .

Наш прогноз — Фора «Сельты» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.