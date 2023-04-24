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    «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью

    «Аталанта» — «Рома». Ставка (к. 3.30) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Рома»
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    «Рома»
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Ромы» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Аталанта»

    Команда из Бергамо проводит не очень удачный сезон, но все еще претендует на попадание в еврокубковую зону. В настоящий момент бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 49 очков.

    «Королева провинциалов» только на два пункта отстает от шестого «Интера», который входит в зону еврокубков. Также лишь четыре балла отставания от «Милана» и семь — от «Ромы». Поэтому при удачном стечении обстоятельств «богини» могут побороться даже за зону Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Аталанта — Рома

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    Подопечные Джан Пьеро Гасперини уже давно вылетели из Кубка Италии, а в итальянской Серии А провели 30 матчей, в которых забили 48 мячей, а пропустили — 35.

    Все прогнозы на Серию А

    В последней игре «Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а до этого неожиданно проиграла «Болонье» (0:2). Лишь перед этим бергамаски победили «Кремонезе» (3:1) и «Эмполи» (2:1).

    «Рома»

    Команда из столицы Италии также претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Римляне на данный момент как раз занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе римской команды 56 очков.

    «Желто-красные» на пять очков отстают от второго «Лацио» и на три — от третьего «Ювентуса». До первого «Наполи» уже не дотянуться. «Волшебные» также лишь на три балла опережают «Милан» и на пять — «Интер», поэтому вся борьба еще впереди.

    Также подопечные Жозе Моуринью продолжают борьбу за Лигу Европы. На неделе «волчица» прошла нидерландский «Фейеноорд» и пробилась в полуфинал, где сыграет против немецкого «Байера». У римлян есть хорошие шансы на евротрофей.

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    • В последней игре Серии А «Рома» в родных стенах разгромила «Удинезе» (3:0), а до этого также были победы над «Торино» (1:0) и «Сампдорией» (3:0). Только перед этим команда уступила в римском дерби «Лацио» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 2,40.

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    Успех «Ромы» оценивается в 3,15, ничья — в 3,30.

    Наши ставка и прогноз на данное противостояние — ничья.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Аталанта» — «Рома»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью
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