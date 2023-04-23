«Милан» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Эта команда сражается за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 5 место явно не устраивает пока еще действующих чемпионов Италии.

«Милан» отстает от искомого 4 места на 3 очка. А вот оборона команды действует не столь надежно: 37 пропущенных мячей.

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В минувшем туре «Милан» добыл лишь один пункт. На выезде «россонери» не сумели одолеть «Болонью» (1:1).

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А вот в Лиге чемпионов миланцы прошли в полуфинал. В ответной встрече с «Наполи» «россонери» добыли нужный результат в виде ничьей (1:1).

В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. К тому же вернулся в общую группу колоритный Златан Ибрагимович.

«Лечче»

Эта команда на данный момент находится на 16 месте. Правда, гандикап от опасной зоны составляет всего 5 очков.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 30 матчах игроки «Лечче» забили всего 26 мячей.

Правда, минувший тур чемпионата принес команде лишь разочарование. Дома «Лечче» не смог обыграть аутсайдера «Сампдорию» (1:1).

Более того, команда не знает радости побед уже два месяца. Правда, и календарь у «Лечче» в этот период был непростым.

В матче первого круга «Лечче» расписал мировую с миланцами (2:2). Вот только сейчас команда выглядит не лучшим образом, и разжиться очками вряд ли сможет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.50.

На викторию «Лечче» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.20.

Хозяева имеют в своем составе сильных исполнителей, и наверняка быстро помчатся в атаку .

Наш прогноз — Победа «Милана» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.