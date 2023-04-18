«Шеффилд Юнайтед»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за подъем в АПЛ. На текущий момент «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в таблице.
Гандикап от преследователей составляет 5 очков. При этом «клинки» еще сыграли всего 41 матч, в которых, к слову, победили 24 раза.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» порадовал результатом. В родных стенах «клинки» вчистую переиграли «Кардифф» (4:1).
Матчи с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при одной коллизии.
В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть 3 очка. «Клинки» максимально настроены выйти в АПЛ как можно скорее.
«Бристоль Сити»
Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Бристоль Сити» находится на 14 месте в турнирной таблице.
Причем борьба за выживание бристольцам не грозит. Между тем, и в зону плей-офф команда вряд ли сможет попасть.
Минувший тур чемпионата не принес команде зачетных баллов. «Бристоль Сити» на выезде по всем статьям уступил «Уотфорду» (2:0).
До того бристольцы расписали мировую с «Мидлсбро» (2:2). Так что настроение в команде не самое позитивное.
«Бристоль Сити» явно едет в гости с целью добыть хотя бы балл. Дать бой одному из лидеров Чемпионшип — уже сама по себе прекрасная мотивация.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.55.
На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.20.
Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.