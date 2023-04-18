«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за подъем в АПЛ. На текущий момент «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в таблице.

Гандикап от преследователей составляет 5 очков. При этом «клинки» еще сыграли всего 41 матч, в которых, к слову, победили 24 раза.

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В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» порадовал результатом. В родных стенах «клинки» вчистую переиграли «Кардифф» (4:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при одной коллизии.

В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть 3 очка. «Клинки» максимально настроены выйти в АПЛ как можно скорее.

«Бристоль Сити»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Бристоль Сити» находится на 14 месте в турнирной таблице.

Причем борьба за выживание бристольцам не грозит. Между тем, и в зону плей-офф команда вряд ли сможет попасть.

Минувший тур чемпионата не принес команде зачетных баллов. «Бристоль Сити» на выезде по всем статьям уступил «Уотфорду» (2:0).

До того бристольцы расписали мировую с «Мидлсбро» (2:2). Так что настроение в команде не самое позитивное.

«Бристоль Сити» явно едет в гости с целью добыть хотя бы балл. Дать бой одному из лидеров Чемпионшип — уже сама по себе прекрасная мотивация.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.55.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.20.

«Клинки» несутся в АПЛ , и явно намерены начать эту встречу с активных атакующих акций.

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.