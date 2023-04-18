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    «Клинки» быстро расправятся с бристольцами

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»
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    Билли Шарп
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2023 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за подъем в АПЛ. На текущий момент «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в таблице.

    Гандикап от преследователей составляет 5 очков. При этом «клинки» еще сыграли всего 41 матч, в которых, к слову, победили 24 раза.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити

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    В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» порадовал результатом. В родных стенах «клинки» вчистую переиграли «Кардифф» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Бристоль Сити» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при одной коллизии.

    В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть 3 очка. «Клинки» максимально настроены выйти в АПЛ как можно скорее.

    «Бристоль Сити»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Бристоль Сити» находится на 14 месте в турнирной таблице.

    Причем борьба за выживание бристольцам не грозит. Между тем, и в зону плей-офф команда вряд ли сможет попасть.

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    • Минувший тур чемпионата не принес команде зачетных баллов. «Бристоль Сити» на выезде по всем статьям уступил «Уотфорду» (2:0).

    До того бристольцы расписали мировую с «Мидлсбро» (2:2). Так что настроение в команде не самое позитивное.

    «Бристоль Сити» явно едет в гости с целью добыть хотя бы балл. Дать бой одному из лидеров Чемпионшип — уже сама по себе прекрасная мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.20.

    «Клинки» несутся в АПЛ, и явно намерены начать эту встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. «Клинки» быстро расправятся с бристольцами
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