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    «Легенды» выиграют, но в финал пройдет «АЕК»

    «Олимпиакос» — «АЕК». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «АЕК»
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    «Олимпиакос»
    В среду, 12 апреля, в ответном полуфинальном поединке Кубка Греции «Олимпиакос» из Пирей на своем поле сыграет против афинского «АЕКа». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Олимпиакос» — «АЕК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпиакос»

    В первом поединке этих команд, который прошел два месяца тому назад в Афинах, викторию с крупны счетом 3:0 отпраздновал «АЕК», тем самым сделав весомую заявку на выход в финал.

    «Олимпиакос» стартовал в текущем кубковом турнире с 1/8 финала, где справился с «Атромитосом» (4:1 и 2:2), в четвертьфинале он выбил «Арис» из Салоники, дважды его одолев по 1:0.

    В текущем чемпионате Греции по итогам 30 проведенных туров «легенды» с 63 набранными очками расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на шесть пунктов от дуэта лидеров.

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    На выходных клуб из города Пирей проиграл в гостевой игре чемпионата «Панатинаикосу» со счетом 0:2, и тем самым прервал свою 8-матчевую серию без фиаско, в которой шесть раз выиграл.

    «АЕК»

    «АЕК» свой путь в этом розыгрыше Кубка Греции начал с 1/16 финала. И до этой стадии он убрал со своего пути троих соперников, правда, все они были не ахти какого уровня.

    Стоит отметить, что столичный коллектив выиграл все шесть проведенных поединков в этом соревновании, пропустив за весь этот период всего лишь один гол.

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    • В турнирной таблице греческой Суперлиги афиняне делят с «Панатинаикосом» первое место, имея по 69 баллов, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.

    За последние восемь игр «АЕК» терял пункты только в двух случаях, раз проиграв и раз сыграв вничью. В остальных же шести поединках он неизменно побеждал, в том числе и накануне одолев «Арис» 3:1, что стало для него третьей викторией подряд.

    «Олимпиакос» на своем поле удачно играет против «АЕКа», выиграв шесть встреч из восьми последних при двух мировых исходах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «АЕКа» — 2.50, победа «Олимпиакоса» — 2.75, ничья — 2.90.

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    Проход: «Олимпиакоса» — 25.00; «АЕКа» — 1.02.

    В данном матче прогнозируем победу «Олимпиакоса», так как «АЕК» имеет хороший запас первой игры и вполне может себе здесь уступить с разницей не более чем в два мяча.

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    «Олимпиакос» — «АЕК»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. «Легенды» выиграют, но в финал пройдет «АЕК»
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