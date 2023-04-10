«Бернли»
Для «бордовых» задач в этом сезоне уже нет. Они решили для себя самую главную — получили прямую путевку в АПЛ. Сейчас хозяева имеют на своем счету 87 очков и они являются лидерами таблицы.
Отрыв от конкурентов такой, что «Бернли» может сейчас чувствовать себя спокойно. У команды 11 очков преимущества, и это за 6 туров до конца сезона.
Коэффициенты матча Бёрнли — Шеффилд Юнайтед
В последних турах АПЛ «Бернли» победил «Халл Сити» (3:1) и «Мидлсбро» (2:1). Также у команды была нулевая ничья с «Сандерлендом».
Очень неплохим результатом для «бордовых» является участие в четвертьфинале Кубка Англии, где они проиграли «Манчестер Сити» (0:6).
«Шеффилд Юнайтед»
Гости подошли к этому важному для себя матчу с серией из четырех побед подряд во всех турнирах. В таблице «клинки» идут вторыми с 76 очками на счету.
Пока что «Шеффилд Юнайтед» сохраняет от «Лутона» дистанцию в 8 очков. В случае победы ему удастся сократить разрыв с «Бернли». В любом случае клуб будет бороться за первое место до конца. Математически это возможно.
В рамках своей победной серии гости победили «Сандерленд» (2:1), «Норвич» (1:0), «Уиган» (1:0) и «Блэекберн» (3:2), пройдя тем самым в полуфинал Кубка Англии.
Также стоит добавить, что «Шеффилд» выиграл три матча на выезде подряд. В лиге «клинки» имеют хорошие выездные показатели. В частности, они пропускают меньше всех.
Прогноз и ставка
На победу «Бернли» букмекеры дают 2.15. На успех «Шеффилд Юнайтед» они предлагают 3.35. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.50.
Битва будет интересная. Обе команды сейчас имеют запас для зрелищных выступлений. Прошлая их встреча закончилась разгромом «Бернли» со счетом 2:5.
Будет активная игра с обилием моментов. Нет никаких причин, по которым бы команды не забили больше трех голов.
«Бернли» захочет отомстить «Шеффилду». Он играет дома, где еще ни разу в сезоне не проиграл.