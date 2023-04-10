Матч 41-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» состоится 10 апреля в 22:00 мск на стадионе «Терф Мур». «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Для «бордовых» задач в этом сезоне уже нет. Они решили для себя самую главную — получили прямую путевку в АПЛ. Сейчас хозяева имеют на своем счету 87 очков и они являются лидерами таблицы.

Отрыв от конкурентов такой, что «Бернли» может сейчас чувствовать себя спокойно. У команды 11 очков преимущества, и это за 6 туров до конца сезона.

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В последних турах АПЛ «Бернли» победил «Халл Сити» (3:1) и «Мидлсбро» (2:1). Также у команды была нулевая ничья с «Сандерлендом».

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Очень неплохим результатом для «бордовых» является участие в четвертьфинале Кубка Англии, где они проиграли «Манчестер Сити» (0:6).

«Шеффилд Юнайтед»

Гости подошли к этому важному для себя матчу с серией из четырех побед подряд во всех турнирах. В таблице «клинки» идут вторыми с 76 очками на счету.

Пока что «Шеффилд Юнайтед» сохраняет от «Лутона» дистанцию в 8 очков. В случае победы ему удастся сократить разрыв с «Бернли». В любом случае клуб будет бороться за первое место до конца. Математически это возможно.

В рамках своей победной серии гости победили «Сандерленд» (2:1), «Норвич» (1:0), «Уиган» (1:0) и «Блэекберн» (3:2), пройдя тем самым в полуфинал Кубка Англии.

Также стоит добавить, что «Шеффилд» выиграл три матча на выезде подряд. В лиге «клинки» имеют хорошие выездные показатели. В частности, они пропускают меньше всех.

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» букмекеры дают 2.15. На успех «Шеффилд Юнайтед» они предлагают 3.35. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.50.

Битва будет интересная. Обе команды сейчас имеют запас для зрелищных выступлений. Прошлая их встреча закончилась разгромом «Бернли» со счетом 2:5.

Будет активная игра с обилием моментов. Нет никаких причин, по которым бы команды не забили больше трех голов. Ставка — тотал больше 3 за 2.70.