«Монпелье» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монпелье» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.

Правда, «Палладины» имеют сложности с надежностью своих тылов. В 29 матчах команда пропустила уже 48 мячей.

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Свой предыдущий поединок коллектив провел не слишком удачно. На выезде была ничья с «Марселем» — 1:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Вот уже семь поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует отличную форму, чем соперник.

«Тулуза»

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Тулуза» занимает 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.

С учетом отставания в два очка от нынешнего соперника, команда в случае победы поднимется как минимум на 12-ю позицию, а если оступится «Клермон», то на 11-ю.

Клуб подходит к матчу после победы над «Анси» и выхода в финал Кубка Франции. На выезде ему удалось выиграть с результатом 2:1.

В последних восьми поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Монпелье», коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Тулузы» оценивается в 3,45, ничья — в 3,68.

В пяти из семи последних матчей хозяева одержали победы.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет за 2,09.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.