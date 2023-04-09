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    Прервет ли «Тулуза» беспроигрышную серию «Монпелье»

    «Монпелье» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига 1, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Тулуза»
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    «Монпелье» не проигрывает семь матчей кряду
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монпелье» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 16:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.

    Правда, «Палладины» имеют сложности с надежностью своих тылов. В 29 матчах команда пропустила уже 48 мячей.

    Коэффициенты матча Монпелье — Тулуза

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    Свой предыдущий поединок коллектив провел не слишком удачно. На выезде была ничья с «Марселем» — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вот уже семь поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует отличную форму, чем соперник.

    «Тулуза»

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «Тулуза» занимает 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.

    С учетом отставания в два очка от нынешнего соперника, команда в случае победы поднимется как минимум на 12-ю позицию, а если оступится «Клермон», то на 11-ю.

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    • Клуб подходит к матчу после победы над «Анси» и выхода в финал Кубка Франции. На выезде ему удалось выиграть с результатом 2:1.

    В последних восьми поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Монпелье», коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Тулузы» оценивается в 3,45, ничья — в 3,68.

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    В пяти из семи последних матчей хозяева одержали победы.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет за 2,09.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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    «Монпелье» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Тулуза» беспроигрышную серию «Монпелье»
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