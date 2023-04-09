«Монпелье»
«Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.
Правда, «Палладины» имеют сложности с надежностью своих тылов. В 29 матчах команда пропустила уже 48 мячей.
Коэффициенты матча Монпелье — Тулуза
Свой предыдущий поединок коллектив провел не слишком удачно. На выезде была ничья с «Марселем» — 1:1.
Вот уже семь поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует отличную форму, чем соперник.
«Тулуза»
В турнирной таблице французской Лиги 1 «Тулуза» занимает 13-е место. В их активе 35 набранных баллов.
С учетом отставания в два очка от нынешнего соперника, команда в случае победы поднимется как минимум на 12-ю позицию, а если оступится «Клермон», то на 11-ю.
Клуб подходит к матчу после победы над «Анси» и выхода в финал Кубка Франции. На выезде ему удалось выиграть с результатом 2:1.
В последних восьми поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив бувально чередует поражения с победами, поэтому его форму сложно оценить.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Монпелье», коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Тулузы» оценивается в 3,45, ничья — в 3,68.
В пяти из семи последних матчей хозяева одержали победы.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет за 2,09.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.